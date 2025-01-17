Принц Гаррі та Меган Маркл потайки допомогли постраждалим від пожежі в Лос-Анджелесі підліткам

Принц Гаррі та Меган Маркл потайки зробили великий вчинок після руйнівних лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Через свій фонд Archewell Foundation подружжя внесло чималу суму у фонд Altadena Girls, який допомагає дівчатам-підліткам із постраждалого району знову повернутися до нормального життя.

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«Ми збираємо предмети першої потреби, як-от одяг, косметичні засоби та засоби для догляду за волоссям, які допомагають цим підліткам почуватися краще», — йдеться у заяві благодійної організації, пише видання The News.

Там додали, що кожна пожертва — це більше, ніж просто швидке розв'язання проблеми; це надання їм інструментів для процвітання в довгостроковій перспективі.

Пожежі, які вже забрали 25 життів і залишили тисячі переселенців, в числі яких є й знаменості, руйнують рідне місто Меган, Лос-Анджелес. Але навіть попри ці виклики, герцог і герцогиня продовжують підтримувати свою громаду, пропонуючи притулок друзям і допомагаючи розподіляти важливі ресурси для тих, хто цього потребує. Благодійна організація поділилася «особливою вдячністю» в Instagram за щедрість фонду, причому підтримка Сассексів не сповільнюється, оскільки пожежі не вщухають.

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Король Чарльз переживає за свої улюблених онуків принца Арчі та принцеси Лілібет, адже будинок принца Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто перебуває зовсім поряд з зоною надзвичайної небезпеки.

Фото: Getty Images

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