42.09 / 42.66 43.35 / 44.08
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Принц Гаррі та Меган Маркл потайки допомогли постраждалим від пожежі в Лос-Анджелесі підліткам

17:22 18 січня 2025
принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл потайки зробили великий вчинок після руйнівних лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Через свій фонд Archewell Foundation подружжя внесло чималу суму у фонд Altadena Girls, який допомагає дівчатам-підліткам із постраждалого району знову повернутися до нормального життя.

«Ми збираємо предмети першої потреби, як-от одяг, косметичні засоби та засоби для догляду за волоссям, які допомагають цим підліткам почуватися краще», — йдеться у заяві благодійної організації, пише видання The News.

Там додали, що кожна пожертва — це більше, ніж просто швидке розв'язання проблеми; це надання їм інструментів для процвітання в довгостроковій перспективі.

Пожежі, які вже забрали 25 життів і залишили тисячі переселенців, в числі яких є й знаменості, руйнують рідне місто Меган, Лос-Анджелес. Але навіть попри ці виклики, герцог і герцогиня продовжують підтримувати свою громаду, пропонуючи притулок друзям і допомагаючи розподіляти важливі ресурси для тих, хто цього потребує. Благодійна організація поділилася «особливою вдячністю» в Instagram за щедрість фонду, причому підтримка Сассексів не сповільнюється, оскільки пожежі не вщухають.

РЕКЛАМА

Король Чарльз переживає за свої улюблених онуків принца Арчі та принцеси Лілібет, адже будинок принца Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто перебуває зовсім поряд з зоною надзвичайної небезпеки.

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

71

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв

Не тільки добре грав на клавішних: колишній чоловік Алли Пугачової розповів, чим привернув до себе її увагу Ігор Ніколаєв

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Левам — «Сонце», Ракам — «Місяць», а Тельцям — «Верховний Жрець»: Таро-прогноз та поради карт на 18 січня

Анастасія Анісімова та Єгор

До нестями: колишня учасниця «Холостяка» зізналася у коханні

Миття унітаза

Залийте розчин в бачок, і на ранок унітаз засяє як новий: професор із США порадив дієвий засіб очистки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту