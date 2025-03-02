«Милий бешкетун»: принц Вільям насмішив британців
Миле відео принца Вільяма і Кейт Міддлтон, яке спровокувало шквал емоцій серед британців і навіть викликало у багатьох сльози розчулення, було зроблено під час поїздки пари до Уельсу.
Але не менш цікавим, як виявилося, був і сам візит, пишуть зарубіжні ЗМІ.
Майбутні король і королева активно спілкувалися з місцевими жителями, вчилися готувати валлійські пироги та відвідували місцеві крамниці.
Під час спілкування з місцевими жителями Вільям вимовив фразу, яка викликала захоплення фанатів.
Так, одна з жінок заявила, що пам'ятає принца у дитинстві — він був «таким милим бешкетуном».
Принц не змусив чекати з відповіддю і сказав: «Чесно кажучи, я в душі все той же милий бешкетун».
Його слова одразу ж потонули у аплодисментах і схвальному сміху натовпу.
Нагадаємо, що поки Вільям мило спілкувався з валлійцями, його рідний брат Гаррі виступив на інвестиційному форум лідерів з промовою, в якій відпустив кілька «шпильок» на адресу президента США Дональда Трампа.277
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