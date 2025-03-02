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Дрон терористів вдарив по автобусу у Херсоні: одна людина загинула, багато поранених

15:32 2 березня 2025
Херсонська маршрутка після обстрілу. Архівне фото ОВА

Окупанти атакували безпілотником маршрутку в Херсоні. Серед постраждалих є літні люди.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За словами чиновника, унаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Трьох постраждалих — 56-річного та 72-річного чоловіків і 66-річну жінку — госпіталізували з мінно-вибуховими травмами.

Медики проводять необхідні обстеження та надають їм допомогу.

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Своєю чергою, в Національній поліції уточнили, що внаслідок атаки одна жінка загинула, ще десятеро пасажирів отримали поранення, серед них один чоловік у тяжкому стані.

Після вибуху водій зміг оперативно доправити автобус до медичного закладу, щоб постраждалі якнайшвидше отримали допомогу.

Поліція документує черговий воєнний злочин окупантів.

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Зазначимо, що це не перший випадок цілеспрямованого удару по цивільному транспорту в місті. Російські війська продовжують терор мирного населення, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права. Так 2 березня стало відомо про смерть мешканки містечка Антонівка, яка напередодні потрапила під удар російського БпЛА.

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