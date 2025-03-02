Окупанти атакували дронами Хмельниччину: є постраждалі та руйнування

Під час атаки російських «шахедів» у ніч проти 2 березня постраждали чотири регіони — наслідки атаки ліквідовували у Запоріжжі, на Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

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Так, за даними ДСНС, вночі в селі Пирогівці Хмельницького району внаслідок удару ворожого БпЛА сталася пожежа та руйнування на території приватного домоволодіння.

Росіяни атакували Хмельниччину "шахедами". Фото ДСНС

«Вибуховою хвилею пошкоджено 9 житлових будинків. На жаль, травмувалася жінка 1949 року народження», — зазначили в надзвичайній службі.

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В Хмельницькому районі пошкоджено 9 будинків. Фото ДСНС

На цей час пожежі ліквідовані.

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А очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін додав, що вночі ППО ЗСУ знищила у небі над областю 6 ворожих «шахедів».

«Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено десять приватних домогосподарств: у них вибито вікна, двері та пошкоджено покрівлю. Також зазнали ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств», — зазначив Тюрін та додав, що через пошкодження електромереж відключено частину абонентів: «Без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. На відновлювальні роботи залучені енергетики і в найкоротші терміни планується заживлення споживачів електрики».

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня росія випустила по Україні 79 дронів. Сили протиповітряної оборони працювали у 13 областях. Також ввечері 1 березня було пошкоджено багатоповерхівку у Запоріжжі, постраждала жінка, кількох людей вдалося врятувати.

А напередодні увечорі росіяни вдарили балістикою по Одесі — поранення отримали два працівники Одеського порту, також було пошкоджено іноземне судно.

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Фото ДСНС

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