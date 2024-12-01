Ворожий безпілотник ударив по громадському транспорту у Херсоні: є загиблі та поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«На жаль, є загиблі та поранені. Попередньо, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів. Детальніша інформація уточнюється. Ще 7 херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Також Прокудін повідомив, що минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Білозерка, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Хрещенівка, Бургунка та місто Херсон.

«російські військові били по освітніх закладах; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, складські та гаражні приміщення, автобус, приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще — 15 людей дістали поранення», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», минулої ночі росіяни атакували Київ дронами. Постраждав житловий будинок.

Ілюстративне фото: Громадське радіо

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