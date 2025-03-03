Безпілотники атакували НПЗ в Уфі (відео)

Поки російські ударні дрони били по багатоповерхівках у Харкові та Кривому Розі, бойові пташки ГУР навідалися на нафтопереробний завод в російській Уфі. При цьому вони подолали відстань близько 1400 км, поінформували російські пабліки.

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Одним з об’єктів для ураження стало місцеве нафтопереробне підприємство, де пролунало кілька вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа. За інформацією місцевих, вже перший вибух (близько 1:00 за місцевим часом) був такої сили, що його відчула значна частина міста, повідомляє ресурс Astra.

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Пізніше стало відомо, що на підприємстві було зафіксовано пряме ураження об’єктів зберігання нафтопродуктів, що призвело до масштабного займання та руйнування частини технологічної інфраструктури.

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Відбулося пряме ураження об’єктів зберігання нафтопродуктів. Фото t.me/exilenova_plus/

Попередньо дрони вразили критично важливу установку гідроочищення Л-24−7 на території «Башнефть-УНПЗ» (Уфімський нафтопереробний завод). Він є філією ПАТ АНК «Башнафта», яка входить до складу ПАТ «НК «Роснефть». Встановлена потужність переробки заводу становила 7,5 млн. тонн сировини на рік.

Примітно, що м міністерство «оборони» рф у своїх зведеннях про атаку не згадує.

Відзначимо, що лише останніми днями дрони помсти знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Краснодарському краї, а також знову підпалили НПЗ у Сизрані.



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