Українські безпілотники знову підпалили НПЗ у російській Сизрані (відео)

У ніч на 19 лютого українські дрони знов «завітали» до росії. БПЛА атакували Сизранський НПЗ у Самарській області. Після атаки безпілотників на підприємстві почалася пожежа, повідомили російські Telegram-канали.

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За даними SHOT, очевидці чули мінімум як два вибухи.

Своєю чергою, голова Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що атакований Сизранський НПЗ. На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби.

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За його словами, постраждалих немає. У регіоні зберігається небезпека атаки БПЛА.

ВАТ "Сизранський нафтопереробний завод" - завод паливного профілю, входить до

складу ПАТ НК "Роснефть". Він розташований у Самарській області, випускає паливо стандарту Євро-5, бітум та інші нафтопродукти. Його виробничі потужності включають установки гідроочищення, каталітичного крекінгу та риформінгу.

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У 2024 році потужність заводу становила 8,5 млн. тонн нафти на рік. Раніше НПЗ було атаковано у березні 2024 року продуктивність тимчасово знизилася до 6 млн тонн на рік, що становило близько 70% від номінальної потужності, пише exilenova_plus.

В результаті дронової атаки аеропорти Казані, Нижньокамська, Ульяновська, Кірова та Іжевська з метою безпеки тимчасово призупинили свою роботу, заявили в Росавіації, передає shot.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко щодо атаки на Сизранський НПЗ зазначив, що «для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ».

Нагадаємо, це не перша атака на завод. Сизранський НПЗ вже був атакований у березні 2024 року.



А в ніч на 11 лютого українські дрони атакували Саратовський НПЗ. Це була теж далеко не перша атака. Завод є одним з ключових об'єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки складає 7 мільйонів тонн нафти на рік.

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