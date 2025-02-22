Українські дрони знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Краснодарському краї

Днями українські дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ) у Краснодарському краї рф. А сьогодні стало відомо, що дрони СБУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Нововєлічковская» у Краснодарському краї.

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Внаслідок пожежі на підстанції відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.



Нафтоперекачувальна станція «Нововєлічковская» є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані. Через неї йде постачання на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи.

Повідомляється, що удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція загорілася, відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти.

«Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей рф. Кожна така „бавовна“ приносить багатомільйонні збитки рф та ускладнює забезпечення російської армії паливом», — цитує видання слова свого джерела в СБУ.

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Нагадаємо, на початку лютого українські безпілотники уразили нафтобазу у Краснодарському краї росії.



Вночі 11 лютого було уражено нафтопереробний завод у Саратовській області рф. Перед цим ударні БпЛА СБУ атакували дві нафтобази росіян — у Калузької та Тульській областях.

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