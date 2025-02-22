41.41 / 41.90 43.35 / 43.98
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українські дрони знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Краснодарському краї

11:55 22 лютого 2025
Знеструмлена станція в Краснодарському краї, фото з інтернету

Днями українські дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ) у Краснодарському краї рф. А сьогодні стало відомо, що дрони СБУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Нововєлічковская» у Краснодарському краї.

Внаслідок пожежі на підстанції відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Нафтоперекачувальна станція «Нововєлічковская» є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані. Через неї йде постачання на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи.

Повідомляється, що удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція загорілася, відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти.

«Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей рф. Кожна така „бавовна“ приносить багатомільйонні збитки рф та ускладнює забезпечення російської армії паливом», — цитує видання слова свого джерела в СБУ.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, на початку лютого українські безпілотники уразили нафтобазу у Краснодарському краї росії.

Вночі 11 лютого було уражено нафтопереробний завод у Саратовській області рф. Перед цим ударні БпЛА СБУ атакували дві нафтобази росіян — у Калузької та Тульській областях.

РЕКЛАМА
74

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королева Камілла та принцеса Кейт, фото Legion-Media

«Помста» за принцесу Діану: стало відомо, чому насправді королева Каміла незлюбила Кейт Міддлтон

Олександр Будько (»Терен»)

«Покиньте надію!»: Холостяк Олександр «Терен» вразив зверненням

Пиріжки, які готуються миттєво, фото скриншот видео

Пиріжки як у бабусі: чекати підйому не потрібно, готуються миттєво

Алла Пугачова і Максим Галкін

Жителі села Грязь вимагають висадити в повітря замок Алли Пугачової і Максима Галкіна

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту