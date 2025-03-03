Триразовий олімпійський чемпіон не дожив тиждень до 50-річчя: відома причина смерті (відео)

Легендарний російський борець вільного стилю, триразовий олімпійський чемпіон Бувайсар Сайтієв помер у віці 49 років, повідомляє тасс. Раніше не стало олімпійського чемпіона з боротьби, який став моделлю для відомої скульптури в США.

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«У нього були проблеми із легенями. У результаті причина смерті — зупинка серця. Він приймав ліки, що дали ускладнення. Вся його сім'я була з ним у москві, в лікарні», — заявив виконавчий директор Федерації вільної боротьби Республіки Дагестан Махмуд Магомедов.

За інформацією Telegram-каналу Mash, уславлений спортсмен і ексдепутат держдуми росії помер в одній із лікарень москви після того, як його госпіталізували з дому з підозрою на отруєння. За попередніми даними, у борця була хвороба легень. Для полегшення болю він використовував ліки з опіатами у складі. Смерть могла настати через зупинку серця внаслідок інтоксикації.

Сайтієв перемагав на Олімпійських іграх в Атланті (1996 рік), Афінах (2004-й) та Пекіні (2008-й). Крім того, уродженець Дагестану був шестиразовим чемпіоном світу та Європи з вільної боротьби. 11 березня йому мало виповнитися 50 років.

У знаменитого борця залишилися дружина, троє синів та донька.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер триразовий олімпійський чемпіон, який ніс радянський прапор на церемонії відкриття Ігор у Мюнхені.

Фото із соцмереж

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