Європа, що прокинулася, і Зеленський знову без костюма: про що в Лондоні домовилися європейські лідери
Після скандальної суперечки в Овальному кабінеті Білого дому президент України вирушив до Лондона, де був присутнім на екстреному саміті європейських лідерів, а також зустрівся з королем Карлом III у його резиденції в Сандрінгемі. Про це пише ВВС.
За словами організатора саміту, британського прем'єра Кіра Стармера, учасники домовилися про такі кроки:
- продовжувати надавати Україні військову допомогу, доки йде війна, і посилити економічний тиск на Росію;
- підтвердити, що будь-який міцний світ має забезпечити суверенітет та безпеку України, і Україна має бути за столом переговорів;
- створити «коаліцію охочих» для захисту України та забезпечення миру в країні.
Кір Стармер також підтвердив зобов'язання Великобританії підтримати зусилля європейських країн «чоботами на землі та літаками у повітрі», проте зазначив, що угода потребує підтримки США.
На підсумковій прес-конференції за підсумками саміту в Лондоні британський прем'єр заявив, що на зустрічі лідери домовилися зустрітися найближчим часом, щоб продовжити роботу над загальним планом.
«Сьогодні ми перебуваємо на роздоріжжі історії. Зараз не час для зайвих розмов — настав час діяти і об'єднатися навколо нового плану досягнення справедливого і міцного світу» , — сказав він.
Вже після саміту Зеленський зустрівся з королем Великобританії Карлом ІІІ, причому, як і під час візиту до США, не вдягнув офіційний костюм. Про це свідчать опубліковані фотографії.
ЗМІ зазначили, що у короля Карла III із цим проблем не виникло.
Варто сказати, що був присутній на саміті і прем'єр Польщі Анжей Дуда, який раніше давав Зеленському поради щодо спілкування з Трампом .271
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