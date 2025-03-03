Без журналістів та закрите засідання: ЗМІ про несподівану реакцію судді ВАКС по факту спроби НАБУ спровокувати екснардепа дати хабар Кличку

28 лютого, під час судового засідання, адвокати екснардепа Нестеренка заявили про експертизу автентичності запису щодо спроби спровокувати їхнього підзахисного на давання хабара Кличку. Таким чином, каже сторона захисту, намагалися скомпрометувати мера столиці.

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«В обмін на протизаконні дії екснардепу обіцяли майбутнє пом'якшення у висунутих йому звинуваченнях», — пише «Телеграф».

Зазначається, що про ці та інші факти провокативних дій слідчих НАБУ суду повідомляли ще у попередніх засіданнях у справі, яка заслуховується останніми тижнями у ВАКС.

«Однак слухання було несподівано закрито суддею. Своїм рішенням він обмежив доступ громадськості до засідань у цій резонансній справі, скасував youtube-трансляцію, а присутніх журналістів — видворив із зали судових засідань», — пише видання.

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Раніше повідомлялося, що силовикам надійшла вказівка від Офісу президента знайти щось на мера Києва Віталія Кличка. Виписано 29 постанов на обшуки у його найближчого оточення.

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