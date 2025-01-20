Силовикам надійшла вказівка від Офісу президента знайти щось на мера Києва Віталія Кличка. Вже виписано 29 постанов на обшуки у його найближчого оточення. Про це повідомив у фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков.

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«Раніше символом початку політичного сезону був вкид в інформпростір великих рекламних бюджетів. Зараз це розгортання тиску на незалежних ЛОМів та електоральних конкурентів влади — таких як Валерій Залужний. Віталій Кличко теж опинився в цьому чорному списку. За моєю інформацією, ОП дав команду задіяти проти Кличка весь силовий апарат. Битимуть по оточенню. Вже виписано 29 постанов щодо обшуків та допитів у соратників та заступників. Команда: «Не пошукати, а знайти! Будь-що! За будь-яку ціну», — повідомив Олександр Кочетков.

Він зазначив, що у перспективі ці постанови мають перетворитися на 29 чергових кримінальних проваджень. Хоча вже зараз існує 1100 кримінальних проваджень проти мерії Києва, які тягнуться давно й псують статистику слідчим, бо не мають судової перспективи. Але закрити їх не дозволяють. Тобто це відвертий адміністративний тиск, наголосив Кочетков.

Посилення тиску на мера Києва пояснюється тим, що влада вбачає у ньому серйозного конкурента, пояснив експерт.

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«Про напруженість у відносинах між столичною мерією і офісом президента Володимира Зеленського відомо від початку. Темою, оскільки вона дуже чутлива для Володимира Зеленського, опікується Андрій Єрмак. Але ж під час повномасштабної війни сокиру політичного протистояння між ОП і мерією столиці начебто закопано? Виходить, що ні. І призначення нового очільника КМДА Тимура Ткаченка, і згадані обшуки з допитами в оточення Кличка — це спроба зачистити політичне поле», — підкреслив Олександр Кочетков.

Експерт також нагадав події Євромайдану, які відбувалися 11 років тому у цей же час.

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«Припинення бойових дій на фронті і, відповідно, підготовка до виборів в Україні, передбачаються не раніше осені. А от політичні баталії вже почалися… Чи не зарано? І чи не занадто брудно? Євромайдан піднявся проти свавілля влади, що переходить у бєспрєдєл. То навіщо зараз ОП намагається піти тим самим згубним шляхом, по факту мавпуючи невдалих попередників? Тим більше, що розборки у тилу аж ніяк не посилюють фронт», — резюмував Кочетков.

Раніше повідомлялося, що за 5 років проти міської влади Києва було відкрито 1117 проваджень. З них лише 101 потрапило до суду, а судові рішення винесено лише по 8 справах. Це 0,7% усіх справ, решта понад 99% - розсипаються.

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Також «ФАКТИ» повідомляли, що завдання керівника військової адміністрації Києва Тимура Ткаченка — протидіяти міській владі та за допомогою адміністративного ресурсу підготувати столицю до наступних виборів.

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