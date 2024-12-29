У новорічну ніч Землю накриє потужна магнітна буря

У новорічну ніч, коли земляни зможуть спостерігати Чорний Місяць, нашу планету накриє потужна магнітна буря. Це станеться через спалах найвищого рівня потужності, який був зафіксований на Сонці 29 грудня.

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На думку вчених, магнітна буря може розпочатися на Землі у новорічну ніч. На даний момент магнітосфера Землі залишається у спокійному стані, магнітної бурі немає, пише News.ru.

Як писали «ФАКТИ», якщо слабкі бурі проходять для людей практично непомітними, то сильну активність Сонця можуть відчути багато людей. Це виявляється і в головних болях, і в занепаді сил і в апатії. Особливо це позначається на людях із хронічними захворюваннями, насамперед серцево-судинними.

У таких випадках необхідно подбати про те, щоб у домашніх аптечках були потрібні ліки. У дні магнітних бур не рекомендується надмірна фізична активність. Також краще відмовитися від важкої їжі та спиртного, віддавши перевагу легким стравам та сокам. Каву та енергетичні напої в такі дні також краще не вживати.

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