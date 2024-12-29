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Здоров'я та медицина

У новорічну ніч Землю накриє потужна магнітна буря

16:31 29 грудня 2024
Землю накриє потужна магнітна буря&nbsp;— Як пережити магнітну бурю

У новорічну ніч, коли земляни зможуть спостерігати Чорний Місяць, нашу планету накриє потужна магнітна буря. Це станеться через спалах найвищого рівня потужності, який був зафіксований на Сонці 29 грудня.

На думку вчених, магнітна буря може розпочатися на Землі у новорічну ніч. На даний момент магнітосфера Землі залишається у спокійному стані, магнітної бурі немає, пише News.ru.

Як писали «ФАКТИ», якщо слабкі бурі проходять для людей практично непомітними, то сильну активність Сонця можуть відчути багато людей. Це виявляється і в головних болях, і в занепаді сил і в апатії. Особливо це позначається на людях із хронічними захворюваннями, насамперед серцево-судинними.

У таких випадках необхідно подбати про те, щоб у домашніх аптечках були потрібні ліки. У дні магнітних бур не рекомендується надмірна фізична активність. Також краще відмовитися від важкої їжі та спиртного, віддавши перевагу легким стравам та сокам. Каву та енергетичні напої в такі дні також краще не вживати.

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