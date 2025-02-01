Магнітні бурі у лютому-2025: «штормитиме» весь місяць (календар)

На початку лютого метеозалежні люди можуть відчувати не лише зміну погоди — в Україну йде похолодання, а й вплив досить сильної магнітрої бурі, яка почалася ще наприкінці січня, а у перші дні останнього зимового місяця лише посилиться.

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Як пише nv.ua, досить сильні геомагнітні шторми повторюватимуться протягом усього лютого. Фахівці British Geological Survey Geomagnetism попереджають про сильну магнітну бурю на початку лютого — з 1 по 5, а також 10, 11, 12, 13, 14, 15 лютого. К-індекс, що характеризує силу бурі, у таблиці вказано у крайньому правому стовпчику.

Магнітні бурі у лютому 2025 року. Фото https://www.swpc.noaa.gov

Наприкінці місяця, 27−28 лютого, очікується помірна буря (Кр 4).

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Слід зазначити, що січень у цьому відношенні був спокійнішим — фіксувалися незначні геомагнітні коливання в першій половині місяця. А ось Новий рік пройшов під егідою потужної магнітної бурі та Чорного Місяця.

Фото www.swpc.noaa.gov

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