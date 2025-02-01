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Магнітні бурі у лютому-2025: «штормитиме» весь місяць (календар)

11:09 1 лютого 2025
Календар магнітних бур у лютому 2025 року. Фото www.swpc.noaa.gov

На початку лютого метеозалежні люди можуть відчувати не лише зміну погоди — в Україну йде похолодання, а й вплив досить сильної магнітрої бурі, яка почалася ще наприкінці січня, а у перші дні останнього зимового місяця лише посилиться.

Як пише nv.ua, досить сильні геомагнітні шторми повторюватимуться протягом усього лютого. Фахівці British Geological Survey Geomagnetism попереджають про сильну магнітну бурю на початку лютого — з 1 по 5, а також 10, 11, 12, 13, 14, 15 лютого. К-індекс, що характеризує силу бурі, у таблиці вказано у крайньому правому стовпчику.

Магнітні бурі у лютому 2025 року. Фото https://www.swpc.noaa.gov

Наприкінці місяця, 27−28 лютого, очікується помірна буря (Кр 4).

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Слід зазначити, що січень у цьому відношенні був спокійнішим — фіксувалися незначні геомагнітні коливання в першій половині місяця. А ось Новий рік пройшов під егідою потужної магнітної бурі та Чорного Місяця.

Фото www.swpc.noaa.gov

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