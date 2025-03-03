Франція погодиться розмістити свою ядерну зброю: що відбувається
Після сварки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі президент Франції Емманюель Макрон намагався врятувати ситуацію. У глави держави зараз термінові поїздки, зустрічі та розмови зі своїми колегами. Як пише видання lefigaro.fr, він хоче бути впевненим щодо «деескалації» у стосунках Трампа й Зеленського та говорив з американським президентом тричі за три дні.
«Найближчими днями ми зможемо знову зрушити справу з місця», — сказав він.
Але Макрон насамперед піклується про європейські ініціативи, щоб Європа не була розчавленою новою угодою Вашингтона й москви.
Макрон припустив, що Франція погодиться розмістити свою ядерну зброю на території країн-партнерів у координації з їхніми збройними силами. Все для того, щоб замінити США, чия ядерна зброя зараз розміщена в Європі.
«Ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування. Такі обміни сприятимуть розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями, — сказав Макрон. — Теми ядерної зброї не потрібно боятися, але і ядерна доктрина Франції не змінюється».
Додамо, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер перед візитом до Вашингтона заявив, що його країна прискорить збільшення витрат на оборону — до 2,5% ВВП у 2027 році.
Раніше «ФАКТИ» писали, як Макрон прокоментував гарячу розмову між Трампом, Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
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