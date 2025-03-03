41.29 / 41.87 43.40 / 44.04
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Франція погодиться розмістити свою ядерну зброю: що відбувається

13:22 4 березня 2025
Макрон

Після сварки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі президент Франції Емманюель Макрон намагався врятувати ситуацію. У глави держави зараз термінові поїздки, зустрічі та розмови зі своїми колегами. Як пише видання lefigaro.fr, він хоче бути впевненим щодо «деескалації» у стосунках Трампа й Зеленського та говорив з американським президентом тричі за три дні.

«Найближчими днями ми зможемо знову зрушити справу з місця», — сказав він.

Але Макрон насамперед піклується про європейські ініціативи, щоб Європа не була розчавленою новою угодою Вашингтона й москви.

Макрон припустив, що Франція погодиться розмістити свою ядерну зброю на території країн-партнерів у координації з їхніми збройними силами. Все для того, щоб замінити США, чия ядерна зброя зараз розміщена в Європі.

«Ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування. Такі обміни сприятимуть розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями, — сказав Макрон. — Теми ядерної зброї не потрібно боятися, але і ядерна доктрина Франції не змінюється».

РЕКЛАМА

Додамо, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер перед візитом до Вашингтона заявив, що його країна прискорить збільшення витрат на оборону — до 2,5% ВВП у 2027 році.

Раніше «ФАКТИ» писали, як Макрон прокоментував гарячу розмову між Трампом, Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Читайте також: Європа, що прокинулася, і Зеленський знову без костюма: про що в Лондоні домовилися європейські лідери

РЕКЛАМА

322

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 4 березня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Левам не варто приховувати правду, а Близнюки можуть зіткнутися з помстою: гороскоп на 4 березня

Ціни на каву та шоколад в Україні зростуть. Фото Pixabay

Стануть майже на вагу золота: які продукти скоро можуть вирости у ціні

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Стаєш із ним одним цілим: популярний телеведучий подав на розлучення

Варіння буряків

Як моментально зварити буряк: ці лайфхаки стануть у нагоді

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту