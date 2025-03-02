На наших кордонах стоїть переозброєна й агресивна росія: Макрон про скандал у Білому домі

Президент Франції Еммануель Макрон відкидає заяви Дональда Трампа, зроблені під час зустрічі з українським президентом. Макрон прокоментував гарячу розмову між Трампом, Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, де президент США звинуватив свого гостя в ризику розв'язування третьої світової війни, пише La Tribune.

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«Пресконференція, що пішла не так», — схарактеризував Еммануель Макрон гарячий обмін думками між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Однак президент Франції не вважає, що цей сюрреалістичний момент був синонімом розриву.

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«Я думаю, що після роздратуванням усім потрібно повернутися до спокою і поваги, щоб ми могли досягти конкретного прогресу. Тому що те, що стоїть на кону, занадто важливе», — наполягає глава держави.

Умиротворення відносин. Це нова місія, яку поставив перед собою Еммануель Макрон. До її виконання він приступив, зателефонувавши Зеленському й американському президенту.

«На ці теми бажано мати дискусію, яка є стратегічною і конфіденційною, щоб рухатися вперед і прояснити непорозуміння між людьми, але не при свідках», — сказав він.

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Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським президент України, вочевидь, висловив бажання «відновити діалог» з Вашингтоном, зокрема щодо контракту про видобуток корисних копалин, який він мав підписати. Чи готовий Трамп також знову розмовляти з людиною, яку назвав диктатором? Ймовірно, не відразу. У будь-якому випадку, пишуть автори статті, Еммануель Макрон був більш стриманим щодо того, що міг сказати йому американський президент, що, без сумніву, є ознакою того, що гнів не вщух.

Але президент Франції переконаний, що у Сполучених Штатів немає іншого вибору, окрім як знову долучитися до цього діалогу.

«Я не маю жодного сумніву, що чітке призначення американців — бути на боці українців. Те, що Сполучені Штати зробили за останні три роки, повністю відповідає їхній дипломатичній та військовій традиції. Я хочу, щоб американці зрозуміли, що відсторонення від України не в їхніх інтересах. Звичайно, ми всі згодні укласти мир. Але не може бути справедливого і тривалого миру, якщо Україна буде покинута», — сказав він.

Макрон вважає, що зараз рф як ніколи є екзистенційною загрозою для Європи.

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«На наших кордонах стоїть переозброєна й агресивна росія, — сказав президент Франції. — Вона здійснює терористичні дії та масовані дезінформаційні кампанії тут і в Європі. Якщо ніхто не зупинить господаря кремля, він безсумнівно рушить далі до Молдови й, можливо, до Румунії».

Тож, на думку Макрона, не варто наживати собі ворогів, коли на карту поставлена безпека західних країн.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як у Європі відреагували на скандальну зустріч Зеленського з Трампом.

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