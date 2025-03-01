Як розрахувати розмір своєї пенсії після індексації у березні: інструкція

З 1 березня в Україні розпочинається індексація пенсійних виплат. Йдеться про пенсіх, призначені за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в складі яких є показник середньої заробітної плати. Також у бік збільшення переглядатимуть пенсії, призначені у відповідності до законів «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

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Як зазначають у Пенсійному фонді України, коефіцієнт індексації складає 1,115. Його зазвичай визначають за формулою К = (ЗСЦ + 3C3) x 50% /100% +1.

Де ЗСЦ — показник зростання споживчих цін (грудень 2024 року до грудня 2023 року) — становить 12%. ЗСЗ — показник зростання середьної заробітньої платні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії. Він склав 11%.

Отже, коефіцієнт індексації у 2025 році складає: К= (12%+ 11%) x 50% /100% +1= 1,115.

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Як уточнює видання «На пенсії», пенсії різних категорії пенсіонерів зростатимуть на різні суми — розмір підвищення залежить від страхового стажу, розміру заробітної плати, наявності інвалідності тощо.

Дізнанися про персональне підвищення можна на веб-порталі ПФУ — в особистому кабінеті, де поступово з'являтиметься інформація.

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Також розрахувати суму підвищення можна самотожки, але для цього необхідно знати розмір середньої заробітної плати по країні за останні три роки (2022, 2023 та 2025 роки), свій індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та свій коефіцієнт страхового стажу.

Так, середня зарплата в країні за останні три роки, за даними ПФУ, становить 15 057,09 гривень.

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати можна порахувати, поділивши свою середню зарплату на середню по країні. Якщо середня зарплата людини становить 11 тисяч гривень, то коефіціянт вираховують так: 11 000/15 057,09 = 0,73.

Для розрахунку коефіцієнта страхового стажу потрібно помножити кількісь років стажу на 1%. Наприклад, якщо ваш стаж становить 38 років, то коефіцієнт розраховують так: 38*0,01 = 0,38.

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ТДалі середню зарплату по країні множать на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та коефіцієнт страхового стажу: 15 057,09*0,73*0,38 = 4176,84 грн.

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А незалежний експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін зазначив, що з 1 березня індексуються й мінімальні пенсійні гарантії, встановлені у залежності від стажу та віку пенсіонера:

у осіб віком від 65 років, які не працюють і мають не менше 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, розмір пенсії не може бути меншим за 3 758 гривень (було 3370 гривень), у результаті пенсія збільшиться на 388 гривень;

тим, кому виповнилося 80 років, які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок — також 3 758 гривень (було 3370 гривень), також на 388 гривень;

у віці від 70 до 80 років, при 35 років стажу у чоловіків та не менше 30 років у жінок — 3 613 гривень (було 3 240 гривень), додадуть 373 гривні;

у віці від 75 до 80 років, які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок — також 3 613 гривень (було 3 240 гривень), додадуть після індексації 373 гривні;

кому не виповнилося 70 років, які мають 35 років стажу у чоловіків та не менше 30 років у жінок, а також у осіб з інвалідністю І групи — 3 323 гривні (було 2 980 гривень), підвищення становитиме 343 гривні;

у інших осіб, які не працюють — 3038 гривень (було 2725 гривень), у результаті доплатять 313 гривень.

Він пояснив, що при індексації невисоких виплат спочатку індексується основний розмір пенсії, який все одно залишається меншим за мінімальний, а потім загальний розмір пенсії підтягують до оновлених розмірів мінімальної пенсійної виплати.

Нагадаємо, що цього року максимальний розмір підвищення пенсійних виплат обмежили 1500 гривнями. Мінімальне підвищення становитиме 100 гривень.

Фото Pixabay

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