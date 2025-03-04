Неочікувано: лідер гурту ТІК зіграв роль у кіно

Популярний музикант, соліст гурту ТІК Віктор Бронюк, який рік служив у лавах ЗСУ, став актором. Співак вперше знявся у кіно, зігравши роль кінопродюсера у 16-серійному серіалі «АТП Перевізники» (ICTV2). За словами Віктора у нього давні звʼязки з каналом, на якому колись він був ведучим кулінарного шоу «Перше, друге та компот».

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- Запрошення зіграти роль у серіалі було для мене зовсім неочікуваним, — розповів «ФАКТАМ» Віктор. — Спочатку я думав, що це будуть декілька реплік, а потім стало зрозуміло, що це повноцінний епізод.

Бронюк зізнався, що роль кінопродюсера не стала для нього складною, бо за своє творче життя він не раз стикався з такими персонажами. А от зніматися поруч з відомими акторами було набагато відповідальніше.

- Я, навіть, не міг представити, що буду поруч з відомими Вʼячеславом Довженко, Остапом Ступкою та Володимиром Гладким, — розказав Віктор. — Це було цікаво та захоплююче. З нетерпінням зараз чекаю на премʼєру.

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Кадр з серіалу “АТП Перевізники”

За сценарієм серіал «АТП Перевізники» — це історія про будні водіїв-експедиторів, що часто потрапляють у несподівані пригоди, доставляючі вантаж за призначенням в усі регіони нашої країни, навіть на небезпечні прифронтові території. У серіалі будуть звучати композиції гурту ТІК і треки співака Міши Крупіна.

Раніше стало відомо, що Міша Крупін розпочав військову підготовку.

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