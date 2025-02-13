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Готовий до концертів у Суджі: популярний співак розпочав військову підготовку

18:08 13 лютого 2025
Міша Крупін

Популярний співак, харківʼянин Михайло Крупін, який відверто розповів про свій стан, розпочав загальну військову підготовку. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі. Артист виклав відео, на якому у повному спорядженні дякує фонду за допомогу та розповідає про плани щодо концертів у Суджі.

«Подзвонив найкрасивішій подрузі і спитав про грілки, вона каже, приходь, — повідомив Михайло. — Вийшов у повному екіпі. Подяка за підтримку, за забезпечення, відтепер я готовий до БЗВП (базова загальна військова підготовка — Авт.) і до концертів у Суджі».

Нагадаємо, влітку 2024 року Міша Крупін повідомив, що став добровольцем.

Підписники підтримали музиканта та подякували за його рішення.

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«Круто! — написали у коментарях. — Я „Тумана“ давно знаю з Ха. Можна сказати, що з дитинства… Радію, що він долучився до Сил оборони, а не тусує десь у москві».

«Мішаня — наш підпільний націоналіст багато років!» — поділилися у мережі.

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«Міша, я знав, що ти залишився крутим хлопаком!» — подякували шанувальники.

Нагадаємо, раніше мережа була обурена поведінкою співака Сергія Бабкіна.

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