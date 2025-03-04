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Стаєш із ним одним цілим: популярний телеведучий подав на розлучення

13:53 4 березня 2025
Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Стало відомо, що одна з відомих пар на українському телебаченні — ведучого «Світ Навиворіт» Дмитра Комарова та спортивної журналістки, місс «Україна-2016» Олександри Кучеренко — розпалася. Після шести років подружнього життя у Єдиному державному реєстрі судових рішень зʼявилася заява від Дмитра Комарова про розірвання шлюбу. Досі від колишньої пари жодних коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, Олександра та Дмитро познайомилися під час конкурсу «Міс Україна», на якому Комаров був серед членів журі. Через рік вони у парі прийняли участь в телепроєкті «Танці з зірками», а у 2019 році стало відомо про вінчання, яке вони потайки провели у Ізраїлі.

- Знаєте, чим більше часу проводиш з людиною, тим більше звикаєшся з її характером, звичками, уподобаннями, — зізнавалася Олександра в інтервʼю «ФАКТАМ». — У тому числі перестаєш помічати будь-яку різницю і просто стаєш із ним одним цілим.

Остання світлина у соціальних мережах Олександри та Дмитра, на якій вони разом, датована 31 грудня 2021 року. Тоді Кучеренко прилетіла до чоловіка святкувати Новий рік у Колумбію, де Комаров проводив зйомки.

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Нагадаємо, під час великої війни Дмитро Комаров знімає свій проєкт в Україні. Перед початком вторгнення він придбав у власність ділянку у Верховині.

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