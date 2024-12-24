Так скучили: в ефір повертається популярне шоу про мандри

Відомий телемандрівник Дмитро Комаров, який відновив свій авторський проєкт, звернувся до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Дмитро виклав допис, у якому пояснив, куди зник протягом доволі довгого часу. Виявилось, що Комаров — не любитель соціальних мереж і нагадав про себе лише напередодні нових випусків свого проєкту «Світ Навиворіт. Україна». ⠀

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— Нашу нову експедицію ми присвятили пошукам сили українців, — написав Дмитро та виклав багато світлин. — Мені пишуть наші герої програм, знайомі, товариші, гіди та перекладачі з усього світу. Питають: «Як ти там?» І майже усі висловлюють свою повагу українцям. Чому? Тому що на нашій землі вже скоро 3 роки, як іде повномасштабна війна з країною, яка більше у 28 разів за площею, переважає за кількістю населення, ресурсів, фінансів, озброєння тощо. А ми тримаємось. І головне — незважаючи на всі жахи війни, щоденні трагедії, побутові обставини у вигляді відсутності світла, обстрілів, нескінчених повітряних тривог, українці знаходять сили не просто існувати, а жити повноцінно.

"Нашу нову експедицію ми присвятили пошукам сили українців", - написав Дмитро

Комаров розповів, що задля пошуку «сили українців» разом з оператором Олександром Дмитрієвим вони проїхали майже всю Україну.

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— Ми проїдемо всю країну: із Півдня на Північ, із Заходу на Схід, будемо шукати силу на землі й під нею, у повітрі та на воді, — додав Дмитро. — Цей сезон точно додасть вам оптимізму і неодноразово здивує. Чесно, я думав, що дуже добре знаю Україну. А це зовсім не так. Мене відмовляли деякі колеги, казали, що тут вже все знято і нового та цікавого не знайдеш. Але цікавого, дивовижного, мотивуючого і навіть раніше невідомого — дуже багато.

"В Україні цікавого, дивовижного, мотивуючого і навіть раніше невідомого – дуже багато", - пояснив Дмитро мету проєкту

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Підписники мандрівники відреагували на його допис та запевнили, що чекають на повернення.

«Легенда повертається», — зауважили у коментарях.

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«Так хочеться побачити нові випуски, — поділилися почуттями. — Так скучили за вами. Всю творчу групу — з прийдешніми святами».

«Дякую за щоденну ретельну роботу на благо України та її упізнаваності», — написали у відповідь.

Раніше була названа трійка суддів національного відбору на Євробачення-2025.

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