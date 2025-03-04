Зовсім не «діагноз»: експертка розповіла, як перемогти іржу у ванній без задушливих «хімічних атак»

Блогерка Марина Жукова, яка раніше ділилася секретами швидкого очищення унітазу від нальоту та жовтизни, розкрила «народні секрети», які дозволяють боротися з іржею на кранах у кухні чи у ванній кімнаті.

ВІДЕО ДНЯ

За її словами, для цього не потрібні якісь їдкі засоби — проблему можна вирішити за допомогою звичайних речей, які є на будь-якій кухні, обходячись без «задушливих хімічних атак».

Це — лимонна кислота та сіль, а також губка для очищення та невелика щітка — можна взяти стару зубну — для того, щоб прибрати забруднення з важкодоступних місць.

Дві столові ложки лимонної кислоти змішують із такою ж кількістю крупної кухонної солі. Губку трохи зволожують водою, вмочують у суміш та очищають кран. У місцях, що особливо забруднені, суміш рекомендують залишити на 30−40 хвилин, вкривши вологою серветкою, а потім змити.

РЕКЛАМА

До речі, лимонну кислоту можна використовувати і для очищення унітазу.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

50

Читайте нас у Facebook