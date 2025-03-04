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Клуб споживачів

Зовсім не «діагноз»: експертка розповіла, як перемогти іржу у ванній без задушливих «хімічних атак»

19:14 4 березня 2025
Суміш для очищення кранів готують із солі та лимонної кислоти. Фото Pixabay

Блогерка Марина Жукова, яка раніше ділилася секретами швидкого очищення унітазу від нальоту та жовтизни, розкрила «народні секрети», які дозволяють боротися з іржею на кранах у кухні чи у ванній кімнаті.

За її словами, для цього не потрібні якісь їдкі засоби — проблему можна вирішити за допомогою звичайних речей, які є на будь-якій кухні, обходячись без «задушливих хімічних атак».

Це — лимонна кислота та сіль, а також губка для очищення та невелика щітка — можна взяти стару зубну — для того, щоб прибрати забруднення з важкодоступних місць.

Дві столові ложки лимонної кислоти змішують із такою ж кількістю крупної кухонної солі. Губку трохи зволожують водою, вмочують у суміш та очищають кран. У місцях, що особливо забруднені, суміш рекомендують залишити на 30−40 хвилин, вкривши вологою серветкою, а потім змити.

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До речі, лимонну кислоту можна використовувати і для очищення унітазу.

Фото Pixabay

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