Українська астрологиня Катерина радила, якими справами варто займатися сьогодні, аби досягти в них успіху. А про те, чому варто приділити увагу завтра, 5 березня, розповіли карти Таро. Результат розкладу для всіх знаків Зодіаку публікує видання Modista.



Овен — «Імператор»

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Карти Таро 5 березня радять Овнам не боятися проявляти ініціятиву та брати на себе відповідальність. Адже карта «Імператор» символізує владу та контроль. На Овнів очікує день, сповнений енергії та надхнення. Знаку варто насамперед визначити пріорітети та займатися важливішими справами.

Телець — «Ієрофант»

Карти Таро на 5 березня радять Тельцям зміцнювати стосунки з друзями та близькими людьми. Очікується, що цей день буде сповнений стабільності та гармонії. Адже карта «Ієрофант» вказує на традиції та усталені цінності. Гарною ідеєю буде зібратися родиною увечорі за столом чи приділити час улюбленій справі, хобі.

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Близнюки — «Закохані»

Карти Таро 5 березня радять Близнюкам бути відкритими для нових можливостей та експериментів. Оскільки карта «Закохані» символізує вибір та партнерство, то варто приділити свою увагу обговоренню важливих питань з колегами чи друзями. Знак може відчути потребу у важливому рішенні, яке стосується відносин або співпраці.

Рак — «Колісниця»

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Карти Таро 5 березня радять Ракам визначитися зі своїми приорітетами, зайнятися самоаналізом та не боятися рухатися уперед. Адже карта «Колісниця» вказує на рух вперед та подолання перешкод. Раки можуть не лише відчути бажання йти вперед, але й приплив сил для цього. Загалом цей день стане часом емоційної чутливості.

Лев — «Сила»

Карти Таро 5 березня радять Левам приділити час творчим проєктам та проявити свої таланти. Адже карта «Сила» символізує внутрішню силу та впевненість. Це — гарний час для самовираження. Можливо, вам захочеться зайнятися малюванням чи музикою.

Діва — «Відлюдник»

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Карти Таро 5 березня радять Дівам усамітнитися та приділити час роздумам. Так, карта «Відлюдник» вказує на необхідність зосередитися на внутрішньому світі та самоаналізі. Це — гарний час, аби розібратися у собі, а також й для медитацій.

Терези — «Справедливість»

Карти Таро 5 березня для Терезів радять приділити час спілкуванню з друзями чи відвідати публічний захід. Карта «Справедливість» символізує баланс та гармонію. Отже, ви матимете можливість вирішити важливі питання та досягти справедливості.

Скорпіон — «Смерть»

Карти Таро 5 березня для Скорпіонам радять провести цей день за самоаналізом. Так, карта «Смерть» символізує зміни та переродження. Знак може можете відчути потребу у глибоких змінах, отже, варто зайнятися визначенням своїх цінностей. Можливо, ви захочете зайнятися йогою або медитацією.

Стрілець — «Помірність»

Карти Таро 5 березеня радять Стрільцям подорожувати чи отримувати нові знання. Так, карта «Помірність» символізує баланс та гармонію, вона принесте в життя Стрільців нові можливості для досягнення успіху в їхїніх планах.

Козоріг — «Диявол»

Карти Таро 5 березня радять Козорогам приділити увагу плануванню та самоорганізації. Так, карта «Диявол» символізує виклики та спокуси. Можливо, знаку доведеться долати перешкоди на шляху до мети. З огляду на це, буде корисним скласти плани чи визначити стратегію подальших дій.

Водолій — «Зірка»

Карти Таро на 5 березня радять Водоліям реалізовувати свої творчі задуми. Адже карта «Зірка» символізує надію та натхнення. Знаку варто приділити час для спілкування з друзями та колегами або відвідати цікавий захід.

Риби — «Місяць»

Карти Таро 5 березня радять Рибам довіряти інтуїції. Адже карта «Місяць» символізує інтуїцію та підсвідомість. Рибам варто приділити час для медитації. Це буде особливо корисно тим представникам знаку, які відчують портребу у самоаналізі.

Про те, на які п'ять знаків зодіаку чекає успіх на тижні 3−9 березня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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