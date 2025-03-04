Трагедія на полігоні «Новомосковський»: чому командування Сухопутних військ мовчало про те, що там сталося

1 березня росія завдала ракетного удару по тиловому полігону «Новомосковський», внаслідок якого кількість загиблих та поранений, за різними неофіційними оцінками, може перевищувати сто осіб. Лише 3 березня цю інформацію врешті підтвердив командувач Сухопутних військ Михайло Драпатай. Проте його заява вже була реакцією на інформацію про трагедію у ЗМІ.

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«Скажімо так, вочевидь, відповідь від Сухопутних військ, від Драпатого — це була відповідь більше на публікації в ЗМІ, на пости у телеграм-каналах тощо. Чи треба на це реагувати — так, треба. Чи треба проводити розслідування — так, треба проводити розслідування. Я не розумію, чому саме так сталося (затримка з реагуванням. — Авт.), тому що я не є спікером Сухопутних військ, я не можу від їхнього імені коментувати, чому так зробили. Моя версія, що це була відповідь, коли вже ЗМІ почали про це діло писати», — коментує військовий експерт Павло Нарожний.

Основана версія трагедії, за словами Нарожного, полягає у зливі інформації.

«…Є коментарі, що тіктокер, ідіот, який робив відео і фото всього, що відбувалося. І таким чином він призвів до загибелі людей. Товариші також розповідають, що, нібито, там не було дронів і так далі. Та основна версія — це злив інформації.

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Звісно, не він один (тіктокер. — Авт.) винний в цій ситуації. Винні всі, хто не догледів, хто не проінструктував, хто не перевірив, що він там знімає, куди він це діло постить. Звісно, треба проводити розслідування, треба зробити висновки, щоб це більше ніколи не повторилося.

На інших полігонах в таких випадках просто у всіх забирають телефони, дозволяють тільки кнопкові телефони, щоб вони не могли фотографувати, постити в соцмережах… Тобто тут провина групова, але треба розслідувати", — пояснив експерт.

За даними військового Сергія Флеша, передувала ракетному удару по полігону робота російського розвідувального БПЛА «Орлан», яку ніхто не помітив.

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Американський «Форбс» додаткового повідомив, що на полігоні «Новомосковський» були відсутні маскувальні сітки та укриття, які могли б приховати пересування бійців. Також не було передбачено засобів протиповітряної оборони.

Крім того, за словами нардепки Мар'яни Безуглої, трагедія сталася під час шикування особового складу. Та у Генштабі ЗСУ ці слова політикині ані спростували, ані підтвердили.

ДБР уже відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану чи бойової обстановки).

Раніше повідомлялося, що, ймовірно, удар було скориговано кимось з місцевих, як це вже відбувалося раніше.

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