«Реал» з дивовижними голами виграв мадридське дербі: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, з якої вже вилетів донецький «Шахтар».

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

ВІДЕО ДНЯ

«Реал» (Іспанія) — «Атлетико» (Іспанія) — 2:1 (Родріго, 4, Браїм Діас, 55 — Альварес, 32).

Королівський клуб із Андрієм Луніним у запасі завдяки шикарним голам Родріго та Браїма Діаса (а м'яч у відповідь від Альвареса хіба не шедевр?) зумів відзначити свій 500-й матч у Лізі чемпіонів (Кубку чемпіонів) перемогою у мадридському дербі. Тепер у Королівського клубу в турнірі 302 виграші, 85 нічиїх та 113 поразок.

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ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Арсенал» (Англія) — 1:7 (Ланг, 43, з пенальті — Тімбер, 18, Нванері, 21, Меріно, 31, Едегор, 47, 73, Троссард, 48, Калафьорі, 85)

Лондонський гранд не без допомоги Олександра Зінченка, який вийшов на заміну на 71-й хвилині, впевнено розібрався в гостях з колишнім клубом українця, схоже, перетворивши зустріч у відповідь на «Емірейтс» на порожню формальність.

«Брюгге» (Бельгія) — «Астон Вілла» (Англія) — 1:3 (Цоліс, 12 — Бейлі, 3, Мехеле, 82, у свої ворота, Асенсіо, 88, з пенальті).

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«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Лілль» (Франція) — 1:1 (Адеємі, 22 — Гаральдссон, 68).

В середу, 5 березня, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють: «Фейєноорд» (Нідерланди) — «Інтер» (Італія), «Баварія» (Німеччина) — «Байєр» (Німеччина), «Бенфіка» (Португалія) — «Барселона» (Іспанія), «ПСЖ» (Франція) — «Ліверпуль» (Англія).

Поєдинки у відповідь за путівки до чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 та 12 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможець Ліги чемпіонів у складі «Реала» помер у 48 років.

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Фото ФК «Реал»

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