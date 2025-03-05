Нічний наліт дронів: Київській області теж «дісталося» (фото)

У ніч проти 5 березня 2025 року росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, однією зенітною керованою ракетою С-300 із Курської області та 181-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 09:30 було підтверджено збиття 115-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях, повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ.

55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Так, в Одеській області під ударом опинилася критична інфраструктура — в деяких районах зникала електрика, вода та опалення. Втім, пізніше керівник ОВА Олег Кіпер повідомляв, що тепло- та водопостачання в Одесі було відновлено и що енергетики безперервно продовжують відновлювальні роботи.

РЕКЛАМА

На Одещині пошкоджена житлова та критична інфраструктура. Фото прокуратури

В Офісі генерального прокурора зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини — під Одесою від осколкових поранень загинув літній чоловік.

У Білгород-Дністровському районі балістична ракета зруйнувала базу відпочинку. Фото прокуратури

РЕКЛАМА

«4 березня увечері збройні сили рф атакували Одесу та область безпілотниками, попередньо, типу „Shahed-136“. Під ударами були об’єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки загинув 73-річний чоловік, ще один місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості. Пошкоджено та зруйновано щонайменше 20 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі приміщення, бізнесцентр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об’єкти та автомобілі містян», — йдеться у повідомленні.

Під Одесою зруйновано щонайменше 20 приватних будинків. Фото прокуратури

Також в ОГ повідомили про удар балістикою по території курортного селища Білгород-Дністровського району, де була зруйнована триповерхова будівля непрацюючої бази відпочинку, а також вибиті вікна у будинках, що розташовані поряд.

У передмісті Одеси пошкоджені господарчі приміщення, бізнесцентр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об’єкти. Фото прокуратури

РЕКЛАМА

Ліквідовують наслідки ворожої атаки з повітря й на Київщині. За даними очільника обласної ВА Миколи Калашника, в Київській області вночі повітряна тривога оголошувалася тричі.

На Київщині ліквідовують наслідки атаки дронів-камікадзе в Бориспільскому районі. Фото ОВА

«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Внаслідок ворожої атаки зафіксовані пошкодження в Бориспільському районі», — зазначив він.

Зафіксовано пошкодження скління у 85 квартирах у Бориспольскому районі. Фото ОВА

Так, було пошкоджено скління 85 квартир у 2 багатоквартирних будинках, 20 автомобілів, 2 мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, 2 складських приміщення, 2 ангари, вікна дитячого садка та школи.

Під час атаки дронів-камікадзе на Київщині пошкоджень зазнали кілька десятків автівок. Фото ОВА

А очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що вночі в Чугуївському районі в лісовому масиві впав «шахед». А у Харкові внаслідок влучення дрона-камікадзе зафіксоване пошкодження скління вікон складських приміщень, ЛЕП та 3 автомобілів. А у тролейбусном ДЕПО пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів, скління вікон будівель.

В селі Козача Лопань Харківського району через влучання КАБ на території приватного домоволодінняпостраждав 41-річний чоловік.

Нагадаємл, що останніми днями росіяни зосередили увагу на ударах дронами по Харкову та Одессі. Так, на Одещині профільні служби вже котрий день працюють над ліквідацією наслідків атак противника по критичній інфраструктурі.

Фото прокуратури

85

Читайте нас у Facebook