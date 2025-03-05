Гаряча та зваблива: популярна акторка вразила відвертими світлинами

Популярна акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка зізнавалася у бажанні стати військовослужбовицею, вразила мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку Анна виклала серію відвертих світлин та допис про те, що за будь-яких обставин треба насолоджуватися життям. Нагадаємо, у минулому році стало відомо, що акторка розійшлася зі своїм чоловіком-нардепом, від якого виховує двох дітей.

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«Обожнюю весну! — написала Саліванчук під фото. — А ця почалась дуже насичено, 3 нових проєкта, і кожен неймовірно цікавий. Порада — не читайте новини, бо нам кажуть те, що мають, а не те, що є насправді, просто поки насолоджуйтесь життям».

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Підписники Анни відреагували на її світлини та зауважили, що вона розкішно виглядає.

«Левиця», — коротко коментували фото.

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«Наша неймовірно вродлива, гаряча та зваблива дівчина», — підписали під світлинами.

«Неймовірна, як завжди», — зауважили шанувальники.

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Раніше Лілія Ребрик потужно звернулася до шанувальників.

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