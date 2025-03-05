41.17 / 41.73 43.74 / 44.56
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Гаряча та зваблива: популярна акторка вразила відвертими світлинами

13:47 5 березня 2025
Анна Саліванчук

Популярна акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка зізнавалася у бажанні стати військовослужбовицею, вразила мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку Анна виклала серію відвертих світлин та допис про те, що за будь-яких обставин треба насолоджуватися життям. Нагадаємо, у минулому році стало відомо, що акторка розійшлася зі своїм чоловіком-нардепом, від якого виховує двох дітей.

«Обожнюю весну! — написала Саліванчук під фото. — А ця почалась дуже насичено, 3 нових проєкта, і кожен неймовірно цікавий. Порада — не читайте новини, бо нам кажуть те, що мають, а не те, що є насправді, просто поки насолоджуйтесь життям».

РЕКЛАМА

Підписники Анни відреагували на її світлини та зауважили, що вона розкішно виглядає.

«Левиця», — коротко коментували фото.

РЕКЛАМА

«Наша неймовірно вродлива, гаряча та зваблива дівчина», — підписали під світлинами.

«Неймовірна, як завжди», — зауважили шанувальники.

РЕКЛАМА

Раніше Лілія Ребрик потужно звернулася до шанувальників.

39

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 5 березня. Фото Pixabay

Овнам — терпіння, Левам — мудрість, а Скорпіонам — енергія: що радить знакам Зодіаку гороскоп 5 березня

Варіння буряків

Як моментально зварити буряк: ці лайфхаки стануть у пригоді

Ціни на каву та шоколад в Україні зростуть. Фото Pixabay

Стануть майже на вагу золота: які продукти скоро можуть вирости у ціні

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Стаєш із ним одним цілим: популярний телеведучий подав на розлучення

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту