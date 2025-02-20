Можна і дахом поїхати: Лілія Ребрик звернулася до шанувальників

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка вразила зізнанням, звернулася до своїх підписників. На сторінці у соціальній мережі Лілія виклала допис про те, що відчуває зараз, коли навколо несуться тривожні новини. Акторка зараз знаходиться на гастролях у Полтаві з антрепризною виставою.

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«Світ штормить від новин, — написала Лілія. — НАС штормить від новин. Засинаєш і не знаєш, чого чекати вранці.

І весь цей час там — на фронті — гинуть наші. Здається, це те єдине, чого не можна забувати, заради чого нам не можна НЕ триматися.

Хоч інколи ловлю себе на думці, що відчуття як за декілька днів до 24.02.2022 . Якісь тотальні невідомість і тривога. Балансуєш між цим страхом і надією. Відкладаєш час від часу телефон, бо так можна і дахом поїхати. Але ж за весь цей час не поїхав, то чому це має статися зараз?"

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Ребрик додала, що на фото вона після безсонної ночі їде з Полтави далі.

«Пів ночі думала, чи будуть тушки, чи ні, але хіба хочеш — мусиш бути у формі, от і крути бігуді просто в машині, — додала акторка. - І дозуйте новини, аби випадково все ж не поїхати дахом!»

Підписники подякували Лілії за відвертість та поділилися тим, що відчувають зараз.

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«Такі самі відчуття страху та невідомості, і здається, що дах вже їде… але МИ дуже сильні жінки, на нас багато чого тримається — діти, чоловік, батьки та рідні, — написали у відповідь. — Треба намагатися наповнювати один одного позитивом та надією і вірити в найкраще, бо МИ дуже стійкі українці».

«Таке враження, що кожного року знов починається 24 лютого!» — зізналися у мережі.

«Такі самі відчуття, наче й 3 роки назад, дуже напружена обстановка, скільки ж випало на долю нашої неньки, але наше спасіння в наших руках, тримаймося!» — поділилися думками.

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Раніше відома шеф-кухарка поділилася, що переживає під час обстрілів.

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