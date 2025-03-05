Мурат Налчаджіоглу показав свою 13-річну доньку від зрадниці Лорак

Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, який натякнув, що щасливий, відпочив разом з їх спільною донькою Софією. Дівчинці виповнилося 13 років і разом з татом вона провела час у його рідній країні, Туреччині. Подробиці зустрічі Мурат виклав на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Донька та тато позували у торгівельному центрі, записували веселі короткі відео та насолоджувалися спілкуванням.

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Останнім часом Мурат живе у Києві. Його часто можна побачити на світських заходах разом з відомою співачкою Іриною Білик. Але плітки про роман пара спростовує і наголошує, що у них просто дружні стосунки.

Відомо, що Мурат був одружений вдруге, але його сімейне життя знову не склалося.

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