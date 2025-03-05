41.06 / 41.62 44.17 / 44.97
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Трамп має визнати помилки: заява міністерки закордонних справ Фінляндії щодо дій США

14:22 6 березня 2025
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен каже, що поворот Вашингтона до росії навряд чи покладе край війні в Україні, і президент Дональд Трамп, швидше за все, зрозуміє це з часом, пише n-tv.

Вона додала, що «трохи стурбована» нещодавнім наказом США призупинити наступальні кібероперації проти росії під час переговорів про припинення війни в Україні. Однак Пентагон спростував повідомлення про призупинення кібероперацій.

«Це, мабуть, частина великої стратегії, яку обрав Білий дім, щоб побачити, чи може цей підхід привести до миру, щоб заспокоїти росію та чинити тиск на Україну, — сказала Валтонен у відповідь на запитання про кіберпаузу на заході в Лондоні. - Моя особиста точка зору полягає в тому, що все повинно бути навпаки».

Міністерка додала, що вірить, що президент Трамп і його команда з часом зрозуміють, що це навряд чи спрацює.

РЕКЛАМА

Раніше аналітики ISW дали прогноз, чи виживе Україна без американської зброї.

РЕКЛАМА
78

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро. Фото Pixabay

Овнам — «Дама Мечів», Терезам — «Лицар Жезлів», а Водоліям — «Король Кубків»: Таро-прогноз на четвер, 6 березня

супермаркет

У березні в Україні знизяться ціни: які продукти подешевшають

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Має бути нормальне дитинство: король Чарльз і принц Вільям підтримали ключове рішення Кейт Міддлтон

Мурат Налчаджіоглу з 13-річною дочкою Софією

Мурат Налчаджіоглу показав свою 13-річну доньку від зрадниці Лорак

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту