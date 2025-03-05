Трамп має визнати помилки: заява міністерки закордонних справ Фінляндії щодо дій США

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен каже, що поворот Вашингтона до росії навряд чи покладе край війні в Україні, і президент Дональд Трамп, швидше за все, зрозуміє це з часом, пише n-tv.

ВІДЕО ДНЯ

Вона додала, що «трохи стурбована» нещодавнім наказом США призупинити наступальні кібероперації проти росії під час переговорів про припинення війни в Україні. Однак Пентагон спростував повідомлення про призупинення кібероперацій.

«Це, мабуть, частина великої стратегії, яку обрав Білий дім, щоб побачити, чи може цей підхід привести до миру, щоб заспокоїти росію та чинити тиск на Україну, — сказала Валтонен у відповідь на запитання про кіберпаузу на заході в Лондоні. - Моя особиста точка зору полягає в тому, що все повинно бути навпаки».

Міністерка додала, що вірить, що президент Трамп і його команда з часом зрозуміють, що це навряд чи спрацює.

РЕКЛАМА

Раніше аналітики ISW дали прогноз, чи виживе Україна без американської зброї.

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook