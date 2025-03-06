США призупинили військову допомогу Україні: літаки зі зброєю розвернулися назад до Штатів

Поставки зброї та військової техніки, що направлялися в Україну цього тижня, були припинені після того, як президент США Дональд Трамп віддав наказ зупинити надання допомоги. Це рішення було ухвалене під час активного транспортування вантажів до регіону. По це повідомили Sky News

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Видання цитує представника Пентагону, який повідомив, що наказ надійшов із Білого дому. Літаки, які в цей час прямували до України з американською зброєю, було «фізично розвернуто» просто у повітрі після отримання наказу.

Додамо, що Сполучені Штати Америки призупинили Україні не лише постачання зброї, а й розвідувальних даних. Раніше повідомлялось лише про те, що припинення потоку розвідувальної інформації було «вибірковим» та стосувалося лише даних, які можуть бути використані для атак на території рф. «Кілька годин тому обмін всією інформацією був припинений», — зауважило джерело Sky News.

Водночас радник з нацбезпеки США Майкл Волц наголосив, що США «зробили крок назад» у відносинах з Україною, а директор ЦРУ Джон Реткліфф назвав призупинення допомоги «паузою». За його словами, американська розвідувальна та військова допомога знову може почати надходити, як тільки Трамп побачить, що Зеленський серйозно налаштований на мир.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що рішення адміністрації Білого дому зупинити військову допомогу Україні засудила навіть французька ультраправа політикіня Марін Ле Пен, яку вважають проросійською.

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