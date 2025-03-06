Окупанти нанесли удари по мирним містам: є жертви та поранені
Російські війська ввечері середи, 5 березня, завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули три людини, є постраждалі.
За повідомленням Дніпропетровської ОВА, загиблі — це два чоловіки та жінка.
Ще 31 людина постраждала, з поміж них є дитина. Більшість поранених госпіталізовані,
Окрім готелю, під час атаки було понівечено 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури та 12 магазинів.
Розбирання завалів триває досі.
Також було обстріляно Сумську область, повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар. За його словами, відбулося влучання в складське приміщення, є загиблі.
Крім того, ворог не залишає у спокої Харків — там минулої ночі було завдано удару по багатоповерхівці, заявив мер міста Ігор Терехов.
«Падіння уламків БпЛА „Герань“ пошкоджило дах, ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину багатоквартирного житлового будинку у Харкові. Виникла пожежа», — додали у Харківській ОВА.
Також було пошкоджено 8 автомобілів, скління в 9 багатоквартирних будинках та дитячому навчальному закладі, розташованих поруч. Постраждала жінка — у неї діагностовано гостру реакцію на стрес.
А тим часом на лінії зіткнення з ворогом минулої доби було зафіксовано 109 бойових зіткнень, тоді як авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
При цьому досі залишається неврегульованим питання військової допомоги США — і це навть після листа президента Зеленського господарю Білого дому.52
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