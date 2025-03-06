Окупанти нанесли удари по мирним містам: є жертви та поранені

Російські війська ввечері середи, 5 березня, завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули три людини, є постраждалі.

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За повідомленням Дніпропетровської ОВА, загиблі — це два чоловіки та жінка.

Ще 31 людина постраждала, з поміж них є дитина. Більшість поранених госпіталізовані, в т. ч. 14 — у важкому стані.

Окрім готелю, під час атаки було понівечено 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури та 12 магазинів.

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Руйнування в готелі

Пошкоджений автомобіль

Розбирання завалів триває досі.

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Розбирання завалів готелю

Також було обстріляно Сумську область, повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар. За його словами, відбулося влучання в складське приміщення, є загиблі.

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Крім того, ворог не залишає у спокої Харків — там минулої ночі було завдано удару по багатоповерхівці, заявив мер міста Ігор Терехов.

«Падіння уламків БпЛА „Герань“ пошкоджило дах, ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину багатоквартирного житлового будинку у Харкові. Виникла пожежа», — додали у Харківській ОВА.

Також було пошкоджено 8 автомобілів, скління в 9 багатоквартирних будинках та дитячому навчальному закладі, розташованих поруч. Постраждала жінка — у неї діагностовано гостру реакцію на стрес.

А тим часом на лінії зіткнення з ворогом минулої доби було зафіксовано 109 бойових зіткнень, тоді як авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

При цьому досі залишається неврегульованим питання військової допомоги США — і це навть після листа президента Зеленського господарю Білого дому.

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