Багато хто не їсть цю частину банана: чому її не варто викидати, розповів лікар

Багато хто, споживаючи банани, намагаються позбавитися «ниток», які простягаються вздовж фрукта під шкуркою, пише видання stronazdrowia.pl. Проте бананові «нитки — це пучки флоеми, які розподіляють поживні речовини в бананах під час їх росту.

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«Це кровоносні судини банана, якими доставляються поживні речовини», — каже іспанський лікар Мануель Візо.

Викидання цієї частини банана призводить до втрати високих концентрацій антиоксидантів, протизапальних речовин, вітамінів і мінералів. Сюди входять калій, магній та триптофан, попередник серотоніну, що відповідає за гарний настрій.

Крім того, «нитки» бананів містять більше клітковини, яка сприяє травленню, а також зменшує ризик серцевих захворювань, інсульту, діабету 2 типу та раку товстої кишки.

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Тож наступного разу, коли ви будете їсти банан, не викидайте пучки флоеми, з’їжте їх. Таким чином можна повністю використати користь фрукта для організму.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що банани входять до складу дієти, якої слід дотримуватися при депресії.

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