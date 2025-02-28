Дієта при депресії: що їсти, щоб підтримати нормальний стан

Депресія — це хвороба, яка щороку вражає до 121 мільйона людей у всьому світі. Основою її лікування є поєднання психо- та фармакотерапії, але оскільки її виникнення пов'язане не тільки з переживаннями та особистістю пацієнта, а й з його фізіологічним станом, дієта при депресії має велике значення для успіху лікування, пише сайт superpharm.

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Жирні кислоти омега-3 в дієті при депресії — найважливіші! Одним із питань, яке найчастіше піднімається в контексті дієти пацієнтів з депресією, є відповідне постачання в організм омега-3 жирних кислот. Тому людям, які страждають від депресії, особливо слід подбати про те, щоб включити їх у свій раціон, вживаючи жирну рибу принаймні двічі на тиждень, особливо морську рибу, таку як лосось, скумбрія або райдужна форель, тунець, палтус і атлантична тріска. Також варто підтримувати себе водоростями, маслом морських водоростей або риб’ячим жиром, а також іншими джерелами поліненасичених жирних кислот, такими як рапсова, лляна або оливкова олія, волоські горіхи, насіння льону або чіа.

Кишечник під час депресії так само важливий, як і мозок. Наш настрій значною мірою залежить від стану нашого кишечника. Тому людям, які страждають на депресію, слід особливо уважно стежити за станом своїх кишкових бактерій, а соління, кисломолочні продукти і продукти, багаті клітковиною, повинні з'являтися в їх раціоні щодня. Людина, яка страждає на депресію, повинна якомога частіше мати на своїй тарілці: багаті фруктоолігосахаридами цибулю, зерна, артишоки та мед; насичену олігосахаридами сочевицю, нут, сою, квасолю та горох; багаті інуліном часник, цикорій, цибуля-порей, спаржа і банани.

Подібно до солінь, ферментовані молочні продукти також будуть працювати, включаючи бактерії, отримані в результаті бродіння молочних продуктів, які не вважаються пробіотиками. Двома з рекомендованих дієтологами щоденних порцій молочних продуктів можуть бути йогурти, кефіри та пахта.

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Депресія часто пов'язана з виснажливим запаленням. Воно порушує роботу нейронів і метаболізм нейромедіаторів, наприклад, уповільнюючи вироблення серотоніну. Цитокіни також порушують регуляцію функції гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи. Тому варто регулярно вживати продукти, які є хорошими джерелами антиоксидантів, які не тільки борються з вільними радикалами, покращуючи загальний стан організму, але й допомагають заспокоїти запалення. Тому щоденне меню повинно бути багате овочами і фруктами, в тому числі і тими, які є джерелами найсильніших антиоксидантів: ожина, малина, полуниця, виноград, журавлина, волоські горіхи.

Багато пацієнтів з депресією мають дефіцит вітаміну D, який часто передує депресивним епізодам. Оскільки вітамін D важливий для розвитку та функціонування мозку, добавки є дуже поширеною частиною лікування депресії. Оскільки вітамін виробляється на 80% шляхом внутрішнього синтезу під впливом сонячної радіації, він не має великого значення в дієті, але варто пам'ятати, що невеликі кількості його містяться в м'ясі жирної риби, риб'ячому жирі та яйцях.

Слід підкреслити, що найбільш ефективним у лікуванні депресії є здорове, збалансоване, різноманітне харчування за середземноморською моделлю. Збалансоване харчування на основі овочів і фруктів, цільнозернових і бобових, риби і птиці, молочних продуктів і горіхів не тільки підвищує шанси на швидке успішне лікування, але й зменшує запалення, тим самим певною мірою захищаючи від виникнення депресії. Навпаки, дієта західного типу, заснована на ультраоброблених продуктах, багатих насиченими жирними кислотами та простими вуглеводами, а також сіллю, має несприятливий вплив.

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