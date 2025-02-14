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Чіа-пудинг з бананом та арахісовою пастою: ідеальний десерт для стрункої фігури

20:08 14 лютого 2025
Чіа-пудинг з бананом та арахісовою пастою

Десерт за 10 хвилин, в який ви закохаєтеся з першої ложки. Чудово для перекусу вам і вашим діткам. А ще це дієтично, тому не переживайте за свою талію (Леся Нікітюк теж надає перевагу таким солодощам). Цей десерт краще готувати з вечора або відразу після сніданку, ділиться дітологиня Катерина Черкаська.

Складники:

  • Йогурт питний — 120 г
  • арахісова паста — 1 ст. л.
  • банан — 60 г
  • насіння чіа — 1 ст. л.
  • мед — ½ ч. л.
  • ванілін — на смак

Приготування:

Перебиваємо блендером йогурт з арахісовою пастою та медом. Додаємо до суміші насіння чіа та порізаний банан. Перемішуємо і залишаємо в холодильнику мінімум на годину.

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Раніше «ФАКТИ» публікували експрес-рецепт приготування апельсинового печива на сковорідці. Побалуйте також рідних ніжним десертом мрії — молочним мармеладом, який готувати легко і просто.

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