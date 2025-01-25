Додайте їх у свій раціон і схуднете: чим ще корисні пребіотики

Пребіотики містяться в рослинній їжі та живлять корисні кишкові бактерії, тим самим позитивно впливаючи на загальний стан здоров’я. Від них залежить ваш апетит і вага. Корисні бактерії у вашому кишківнику позбавляють вас потреби від висококалорійної їжі. Це допомагає схуднути та полегшує підтримання нормальної ваги. Про це свідчать дані останнього дослідження німецьких вчених, які встановили, що додавання пребіотиків до раціону знижує тягу до нездорової їжі, пише польське видання Miastko Naszemiasto.

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Вчені з Університетського медичного центру в Лейпцигу (Німеччина) виявили, що пребіотики також впливають на роботу мозку і послаблюють його реакцію на висококалорійну їжу. Ці висновки свідчать про можливий зв’язок між здоров’ям кишківника та тим, як мозок приймає рішення щодо їжі. Тому прийом пребіотиків у великих дозах може призвести до послаблення реакції мозку на калорійну їжу. Це дало б змогу запобігти ожирінню та допомогло б у його лікуванні.

У дослідженні взяли участь 59 дорослих людей молодого та середнього віку, які мали надлишкову вагу та дотримувались типової західної дієти, заснованої на продуктах із високим ступенем обробки. Учасникам щодня протягом 2 тижнів давали 30 грамів інуліну, пребіотика, який міститься в корені цикорію, який відомий своїми корисними властивостями. Протягом наступних двох тижнів вони отримували плацебо з такою ж калорійністю, але без пребіотиків.

Учасників обстежили за допомогою магнітно-резонансної томографії, аналізу крові та виміряли кишкову мікрофлору в калі. Сканування мозку проводили чотири рази: до і після лікування пребіотиками та до і після лікування плацебо. Під час дослідження учасникам показували фотографії їжі та запитували про рівень їхнього бажання їсти цю їжу. Після МРТ дослідники дали учасникам їжу, яку вони найбільше прагнули, і попросили їх з’їсти її.

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Фахівці виявили, що після споживання пребіотика центри винагороди мозку піддослідних показали зниження активності, коли вони бачили висококалорійну їжу. Ця зміна реакції мозку супроводжувалася зміною типу бактерій, присутніх у кишківнику. Це означає, що вибір їжі залежить від мікрофлори в кишківнику. Тож збільшення кількості пребіотичних бактерій шляхом прийому пребіотиків може допомогти нам схуднути та підтримувати здорову вагу.

Пребіотики містяться в таких продуктах, як цибуля, часник, цибуля-порей, спаржа, артишоки, петрушка, пшениця та банани, і їх особливо багато в корені цикорію. Результати дослідження доводять, що пребіотики впливають на вибір їжі. Це показує, наскільки сильно мікробіом кишківника впливає на роботу мозку. Дослідження стверджує, що пребіотики, як і пробіотики, можуть змінити наш апетит, метаболізм і психічне самопочуття.

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