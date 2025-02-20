Запровадження нових правил регулювання фармацевтичного ринку України може мати серйозні наслідки для пацієнтів. Адже нововведення можуть не лише не знизити ціни на медикаменти, а й, навпаки, викликати дефіцит життєво необхідних препаратів. Про це заявив директор Благодійного фонду пацієнтів «КРАПЛЯ КРОВІ» Іван Зеленський.

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«Це дуже ризикований законопроєкт (№ 11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. — Ред.). Взагалі, якщо в нас ринкова економіка в країні, і держава починає вмішуватися в ринок, вводячи туди додаткові регулювання, то це не дуже гарно. Частина препаратів може, навпаки, здорожчати, а не подешевшати, а частина препаратів може взагалі зникнути з ринку. Тобто їм стане не вигідно продавати свої товари в Україні, і вони підуть», — зазначив Іван Зеленський в інтервʼю УНН.

За його словами, основні молекули препаратів для онкохворих закуповуються через номенклатуру державних закупівель. Ці контракти є довгостроковими й ризик невеликий.

«Ризик є там, де аптечний сегмент, де рітейл. У рітейлі кожен препарат один з одним конкурує на поличці», — зазначив Іван Зеленський.



Він додав, що виробників, які працюють в Україні можна умовно поділити на три частини — європейські, вітчизняні та індійські. При цьому індійські виробники «давлять» на решту низькими цінами.

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«Тому цей закон ризикує призвести до того, що європейці підуть, а індуси — виживуть. І по наших виробниках це вдарить немало. А з індійськими виробниками є проблеми. По-перше, через якість, а по-друге, вони можуть невчасно привезти препарат», — пояснив Іван Зеленський.



Він зауважив, що якщо з українського ринку підуть відомі бренди, а залишаться тільки дешеві аналоги, існує ризик неякісних ліків.

Раніше голова громадської спілки «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА» Тетяна Котляр пояснила, чому не варто поспішати з регулюванням цін на ліки.

А економічний блогер Сергій Лямець наголосив, що через регулювання фармринку бюджет може втратити 8 млрд грн податків.

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Фото з відкритих джерел

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