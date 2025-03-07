НБУ підняв облікову ставку: чи варто нести гривню в банки і чому держава може опинитися у збитку

Менш як за чотири місяці Національний банк України вже втретє підвищує власну облікову ставку. Тепер замість 13%, як було до 14 грудня, вона зросла спочатку до 13,5%, потім до 14,5% і нарешті склала 15,5% із 6 березня. Таким чином Нацбанк намагається боротися з інфляцією, що виявилася помітно вищою за прогнози.

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Таке рішення може мати як плюси, так і мінуси. Так, у НБУ сподіваються таким чином приборкати зростання цін, у банках можуть заробити на кредитах державі, населення може отримати великі ставки за депозитами, кредитори отримають позики за дорожчими ставками, а держава витратиться на обслуговування боргів.

Так, як повідомив «ФАКТАМ» Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу «ГЛОБУС БАНКУ», до початку квітня спостерігатиметься зростання ставок за депозитами в середньому до 16−17%. Зокрема, середня дохідність вкладів терміном від 3 до 6 місяців може зрости до 12%, від 9 місяців до 1 року — до 12,5−13% річних, а від 1 року й більше — до 16−17%.

Саме річний депозит, на думку експерта, може виявитися найбільш вигідним через річну інфляцію 13−15% до червня-липня. Натомість при вкладі на рік та зниженні інфляції у 2-му півріччі до 8−9%, банківський депозит терміном від 12 місяців може дати дохід у 4−5%.

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На думку експерта, у 2-й половині року НБУ може почати знижувати облікову ставку, що призведе до падіння депозитних ставок, тож краще відкривати депозити зараз.

Народний депутат України Данило Гетманцев звернув увагу на те, що у квітні зростуть відсоткові ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами (до 19%), кредити овернайт до 19% (короткостроковий міжбанківський кредит) та зміниться ліміт вкладення обов'язкових резервів банків у 3-місячні депозитні сертифікати. Також, як зазначив політик, це позначиться і на кредитних ставках, які зростуть і зроблять позики більш недоступними для клієнтів.

Економічний експерт Данило Монін підкреслив, що зростання процентних ставок депозитарних сертифікатів (фактично кредитів банків для Нацбанку) НБУ терміном на 3 місяці до 19% призведе до зростання прибутку банків до 250 млрд грн. Причому цей прибуток зросте за рахунок видатків держбюджету.

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«Ну, тобто політика НБУ — збільшити паразитування на державному бюджеті поки можна пилити гроші лопатою, користуючись війною та грошима партнерів», — наголосив експерт.

За даними Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінпульс» з 24 лютого 2022 року НБУ змінював облікову ставку 11 разів, і рекордом була ставка у 25% з червня 2022 по липень 2023-го.

Невідомо, чи вдасться зростанням облікової ставки знизити інфляцію, та деякі продукти в березні справді подешевшають.

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