НБУ підняв облікову ставку: чи вдасться українцям на цьому заробити

Через місяць після минулого зростання облікової ставки до 13,5% Національний банк України знову підняв її розмір. Цього разу збільшення склало 1% - до 14,5%.

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Про це повідомляє сайт НБУ, пояснюючи це рішення боротьбою зі зростаючою інфляцією. Також у Нацбанку наголошують, що рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове уповільнення інфляції до 5%.

Як повідомляє пресслужба НБУ, прискорення інфляції у другому півріччі 2024 р. та пов'язане з цим погіршення інфляційних очікувань домогосподарств, зумовило зниження реальної дохідності гривневих інструментів для заощаджень. Підвищення облікової ставки спрямоване на забезпечення належного захисту гривневих заощаджень від інфляції та підтримання інтересу населення до гривневих активів. Це призведе до зниження тиску на валютний ринок і ціни.

Разом з обліковою ставкою на 1% підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування — до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.

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На думку директора департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитра Замотаєва, таке рішення НБУ має забезпечити стабільність гривні взимку.

«У лютому триватиме період зміцнення-підтримки гривні, що має позитивно вплинути на курсову динаміку на валютному ринку», — підкреслив банкір.

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Крім того, за словами банкіра, українці навіть можуть заробити завдяки такому рішенню Нацбанку, адже комерційні банки підніматимуть ставки за банківськими депозитами.

На думку експерта, ставки за гривневими депозитами можуть зрости в середньому на 1% - до 11% річних на ультракороткі вклади (терміном від місяця до 3 місяців), до 12% річних на депозити тривалістю від 9 місяців до 1 року і до 14% річних на вклади на термін від 1 року і довше. Водночас, як зазначив фахівець, навіть збільшені відсотки за ультракороткими вкладами не гарантують громадянам заощадження коштів від інфляції, адже з отриманого доходу доведеться сплатити сумарно 23% податків.

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Водночас економічний експерт Данило Монін вважає, що прогнози НБУ надмірно оптимістичні, а основну вигоду від зростання облікової ставки отримають банки.

Так, за його прогнозом інфляція у 2025-му році може скласти в річному вираженні — 14% для 1 кварталу, 12% для 2, 11% для 3 і лише в 4-му кварталі впаде до 9,5%.

- Я вважаю, що інфляція в Україні має немонетарний характер … Підвищення зарплат, підвищення цін на енергетику, підняття податків … акцизів на паливо, що збільшують логістичні витрати, і збільшення податків на працю, девальвація національної валюти … Це підняттям ставки не вирішується, — пояснив «ФАКТАМ» експерт.

На думку Данила Моніна, єдиний реальний механізм стримування інфляції — це стабілізація курсу гривні, але, судячи з того, що НБУ від початку січня повів курс угору, для НБУ це не є пріоритетом, і інфляція в 1-му кварталі 2025 року продовжиться.

При цьому ставки за 3-х місячними депозитними сертифікатами, на яких заробляють банки, зросли до 17% річних, а з урахуванням того, що ставку, схоже, піднімуть до 15.5%, то ренту піднімуть до 18% річних, підкреслює експерт. Але головне, він вважає, що банки навряд чи підніматимуть відсоткові ставки за депозитами, тож заробити українцям не вдасться.

- Навіщо банкам це робити? У них що, грошей не вистачає? Надлишок банківської системи вкладається в депозитні сертифікати. Кредити ж будуть дорожчими, але їх і так мало беруть без урахування програми доступних кредитів «5−7-9%», тому ставки за депозитами навряд чи зростатимуть, — вважає Данило Монін.

Тим часом НБУ прогнозує інфляцію в 1-му півріччі 2025-го на рівні не нижче 10%.

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