У березні в Україні знизяться ціни: які продукти подешевшають

У лютому в Національному банку України визнали, що інфляція та зростання цін у країні перевищує прогноз. Проте ціна на молоко завдяки теплому січню навіть знизилася, та аналогічна ситуація буде, ймовірно, і в березні, причому зниження цін можливе не тільки на молоко, а й на всі молочні продукти. Такий прогноз дає провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Іван Свиноус.

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За словами експерта, весняні місяці є початком періоду «великого молока», коли молока та молочних продуктів на ринку стає більше. Зростання пропозиції молока при обмеженому попиті внаслідок низької купівельної спроможності населення призводить до зниження закупівельних цін на продукт незалежно від його сорту, наголошує експерт. Водночас «проти» падіння цін працюватимуть подорожчання енергоносіїв, інфляція, а також дефіцит високоякісної молочної сировини.

Проте через обмежену купівельну спроможність громадян і специфіку молочних продуктів (це товар, що швидко псується) Іван Свиноус прогнозує незначне зниження роздрібних цін — приблизно на 5%. Так, на думку експерта, вартість пастеризованого молока з жирністю 2,5% може становити у березні 2025 року 39,4 грн/кг (-2,5%), масла вершкового жирністю 72,5% - 328,6 грн/кг (-5%), сиру кисломолочного 9% - 152 грн (-4%).

Раніше «ФАКТИ» писали, що у січні приблизно на 1,5 гривні подешевшало молоко у виробників, що також зіграло на користь зниження роздрібних цін.

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Фото Pixabay

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