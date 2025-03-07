Експерт назвав антилідерів зі сплати податків: про кого йдеться
Майже у 2,5 раза менше за лідера сплатила податків з літра пального «БРСМ-Нафта» у 2024 році, VST — у 2,7 раза, Мотто — втричі менше. Загалом, несумлінні мережі АЗС недоплатили за рік 6 млрд грн податків. Відповідні дані опублікував експерт ринку пального, директор Консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.
Згідно з даними, наведеними експертом, «БРСМ-Нафта» сплачувала у 2024 році з літра пального 1,36 грн, VST — 1,20 грн, Мотто — 1,09 грн. У то самий час мережі-лідери сплачували податків до 3,27 грн з літра пального.
«Зберігається великий розрив між лідерами та аутсайдерами платників податків на паливному ринку, що вказує, по-перше, на втрати бюджету у 2024 році й, по-друге, на потенціал збільшення бюджетних надходжень в поточному році. За оцінками „Консалтингової групи А-95“, йдеться про 12 млрд грн. Бо ще не пізно спитати за 6 млрд, які АЗС не сплатили у 2024-му, а також вже час зосередитись на тому, щоб ці 6 млрд пішли до бюджету цього року», — написав експерт.
Він відзначив, що ринок пального демонструє гарну динаміку сплати податків по всіх пунктах. Проте збільшення сплати податків відбулось переважно через тиск з боку податкової служби, народних депутатів, експертного середовища.
Як повідомлялось раніше, за 9 місяців 2024 року «БРСМ-Нафта» недоплатила до бюджету 900 млн грн податків, Avantage7 — 270 млн грн, Мотто і «Прайм» — понад 180 млн грн.
Тим часом власника мережі АЗС «БРСМ-Нафта» Андрія Бібу звинувачують у фінансуванны «русського міра» та в отримуванні за це нагород від ворогів України.52
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