«Її власник продовжує фінансувати російську церкву»: військовий закликав бойкотувати відому мережу АЗС

Власник мережі АЗС «БРСМ-Нафта» Андрій Біба продовжує фінансувати «русский мир» та отримує за це нагороди від ворогів України. Оскільки влада не реагує, українці хочуть взяти ситуацію у свої руки та бойкотувати цю мережу заправок. З таким закликом виступив військовий, що служить в одному з бойових підрозділів, Олександр Ігнатьєв.

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«Власника мережі заправок „БРСМ“ спіймали на фінансуванні російської церкви вже після початку повномасштабки та отриманні нагород від одіозного митрополита, позбавленого українського громадянства. Ще раз по літерах: Андрій Біба продовжує фінансувати „русский мир“ та отримує за це нагороди від ворогів України. А силовики дивляться в інший бік і нічого не помічають», — написав Ігнатьєв.

Він висловив впевненість, що для перемоги українці мають об'єднатися проти ворога: не тільки зовнішнього, але й внутрішнього.

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«Ми маємо буквально демонтувати залишки „русского мира“ та п'яту колону. Якщо влада не накладає санкції, то мають бути народні санкції — бойкот заправкам „БРСМ“. Щоб жодної копійки українців не витрачалося на „русский мир“ та Бібу», — наголосив він.

Він зазначив, що це ж дуже відома історія — «русский мир» головного мозку власника «БРСМ» Андрія Біби.

«Біба займався цим з 2014 року: будував церкви упц мп — в Україні і за кордоном, фінансував протести проти приїзду Константинопольського патріарха Варфоломія після надання Томоса ПЦУ, фінансував партію зрадника Шарія. Тільки цього було б достатньо, щоб закрити заправки ще у березні 2022-го — санкції хоча б накласти чи будь-що інше. А тут ще журналісти розкопали (журналісти, а не силовики!), що вже після повномасштабного вторгнення робота на ворога продовжилася», — повідомив військовий.

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Ігнатьєв обурився тим фактом, що завершується третій рік повномасштабної війни з росією, одинадцятий рік взагалі війни, а п'ята колона не тільки спокійно продовжує працювати в Україні — вона ще й, не ховаючись, підтримує «русский мир».

«Ми маємо вистояти у цій війні. Напівтони скінчилися: або ми їх, або вони нас. Без варіантів», — підсумував військовий.

Раніше повідомлялося, що спиртзавод мережі АЗК «БРСМ-Нафта» не сплатив 5 млрд грн податків.

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