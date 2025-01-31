Мережа заправок ухилялась від сплати податків: її змусили відшкодувати 140 млн грн

Мережу АЗС «БРСМ-Нафта» змусили відшкодувати державі 140 млн грн завданих збитків у справі про ухилення від сплати податків. Про це повідомляє галузевий портал enkorr з посиланням на Офіс генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та власні джерела.

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«Два підприємства, що входять до групи компаній з продажу пального через відому мережу АЗС, відшкодували державі 140 млн грн завданих збитків у справі про ухилення від сплати податків, повідомили Офіс генерального прокурора та Бюро економічної безпеки. За інформацією джерел enkorr у цих відомствах, йдеться про компанії групи „БРСМ“», — пише enkorr.

У повідомленні зазначається, що службові особи підприємств у 2021−2023 роках не відобразили у податкових деклараціях з ПДВ фінансово-господарські операції з одним і тим самим контрагентом, приховавши фактично отримані кошти на суму 435 млн грн і 560 млн грн відповідно.

«За висновками слідства, такі дії призвели до заниження податкових зобов’язань і ненадходження до державного бюджету понад 140 млн грн ПДВ», — інформує видання.

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«Під час досудових розслідувань завдані збитки було повністю відшкодовано обома товариствами, і 140 млн грн вже надійшли до державного бюджету», — зазначили в БЕБ.

За даними enkorr, бухгалтеру і директору підприємств оголошено про підозру, після чого до суду скеровано клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним погашенням завданої шкоди.

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Як повідомлялося, правоохоронні органи розслідують кримінальну справу стосовно несплати 5 млрд грн податків Фастівським заводом органічних розчинників, який теж входить до групи «БРСМ».

Всього, за оцінками Консалтингової групи «А-95», протягом 2023−2024 рр. «БРСМ» не доплачувала до бюджету понад 100 млн грн операційних податків щомісяця (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО та ЄСВ).

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Водночас журналісти провели розслідування і зняли відео про виплату зарплат у конвертах працівникам мережі АЗС «БРСМ-Нафта».

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