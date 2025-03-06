Скорочення Трампом військової допомоги Україні: ЗМІ оцінили наслідки цього рішення

Україна має лише один спосіб захиститися від найпотужніших російських балістичних ракет — американські протиракетні комплекси Patriot. Оскільки Сполучені Штати зараз призупинили військові поставки Києву, в Україні незабаром можуть закінчитися боєприпаси, пише CNN.

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Цей крок може мати руйнівні наслідки для України. Однак значну частину американської військової техніки, яка використовується українцями на полі бою, можна отримати з інших джерел, виробляти всередині країни або замінити альтернативою — хоча існують серйозні сумніви щодо того, чи зможуть союзники України відповідати тому, що надають Сполучені Штати. Однак найбільшим викликом для України є потенційна втрата американських систем протиповітряної оборони Patriot, які наразі є незамінними. Українські солдати розповіли CNN, що їх найбільше турбує не вплив скорочень на фронт, а відсутність ракет, які захищають їхні сім'ї та близьких в українських містах.

«США володіють ліцензією на ракетні комплекси Patriot, а також на виробництво ракет для них, що робить дуже складним для багатьох європейських країн їх відтворення», — сказала Катерина Степаненко, заступник керівника групи з питань росії та аналітик Інституту вивчення війни, що базується в США і займається моніторингом конфліктів.

Patriot — це вершки обладнання, яке США надали Україні, і вони відіграють вирішальну роль у протиповітряній обороні України. Тому ризик їх втрати викликав паніку в українських чиновників.

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«Це єдина система, здатна боротися з російськими балістичними ракетами. Ризик, пов'язаний із забезпеченням Patriot як з точки зору ремонту, обслуговування, так і боєприпасів, для захисту України від балістичних ракет, — заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. — Ми можемо знищити всі інші засоби терору росії тим, що є в Україні, що виробляємо тут або отримуємо від наших партнерів».

Водночас москва збільшує свої запаси такими темпами, за якими Україна не може встигати. росія виробляє більше боєприпасів, а також закуповує їх у союзників, таких як Іран і Північна Корея. Невідомо, скільки ракет Україна має на озброєнні, і чи не надходили нові поставки зі США.

Український чиновник днями заявив в інтерв'ю CNN, що запаси ракет Patriot у Києва можуть закінчитися за кілька тижнів.

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Аналітики кажуть, що українські військові використовують Patriot надзвичайно ефективно, збиваючи ракети, які, за твердженням москви, неможливо перехопити, наприклад, балістичні ракети «Кинжал».

Але це коштує величезних грошей. За оціночною вартістю близько 1,1 мільярда доларів за кожну систему Patriot, безумовно, є найдорожчим обладнанням, надісланим союзниками до України.

Зброєю, яка потенційно може замінити Patriot, є система протиповітряної оборони SAMP/T європейського виробника Eurosam. Україні потрібно набагато більше таких систем, щоб вони були настільки ж ефективними, і наразі існують серйозні проблеми з постачанням ЗРК SAMP/T.

Раніше повідомлялося, що пауза у військовій допомозі США спонукає путіна вимагати більше.

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