Пауза у передачі розвідданих США була необхідна: Келлог пояснив рішення Трампа

Спеціальний представник США з питань росії та України Кіт Келлог визнав і прокоментував рішення припинити обмін розвідувальною інформацією з Україною. Але додав, що «це була одна з причин для того, український уряд зрозумів, наскільки серйозно адміністрація США налаштована на припинення війни», пише The Guardian.

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«Найкраще, як я можу це описати, це щось на кшталт того, що ви б'єте мула дошкою 2 на 4 по носі. Ви привертаєте його увагу. Коли я був у Києві, я дуже чітко дав зрозуміти, який потенціал для цього існує, і це було майже як: „Ну, добре, ми вас чуємо“. Ну, ні, ми серйозно. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ми даємо їм зрозуміти, що цей президент налаштований дуже серйозно, і ми збираємося закінчити цю війну», — цитує видання Кіта Келлога.

І це один із способів переконатися, що у США, зазначив спеціальний представник США з питань рф та України, серйозно ставляться до цього.

«Це важко? Звичайно, важко, але… не можна сказати, що вони не знали, що це станеться. Вони отримали чесне попередження про це. Я їм говорив про це і минулого тижня. У них є можливість з тими активами, які вони мають, продовжувати боротьбу. Але давайте будемо відвертими, давайте будемо чітко про це говорити», — зазначив спецпредставник США.

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Келлог вважає, що результаті цього в Україні зрозуміли, що США налаштовані серйозно, і їм теж потрібно серйозно поставитися до цього.

«Цих 50 хвилин в Овальному кабінеті можна було цілком запобігти. Президент Трамп був дуже великодушним у тому, що говорив протягом перших 30 хвилин, я б попросив вас повернутися і переглянути запис, не один раз, а два чи три рази, щоб у цьому запевнитися», — запропонував Келлог.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли думку ексглави МЗС Литви про російське коріння політики Трампа щодо України: «Мова не про корисні копалини, вибори чи щось інше. Мова про підпорядкування».

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