Руйнівний крок Трампа: стало відомо, коли в України закінчаться ракети для Patriot

Призупинення військової допомоги від США є найбільш руйнівним кроком, який адміністрація Трампа може зробити для військових зусиль України, пише видання edition.cnn.com.

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Раніше, коли військова допомога США була затримана республіканцями, які підтримують Трампа, у грудні 2023 року (60 мільярдів доларів були заблоковані на кілька місяців), — шкода для морального духу була сейсмічною. І після цієї затримки імпульс на лінії фронту змінився: Україна перейшла від переважно невдалого контрнаступу до оборони.

Українські запаси критично важливих артилерійських снарядів можуть вичерпатися до травня або червня після паузи, заявив український чиновник в інтерв'ю CNN. Він сказав, що перша криза з боєприпасами після припинення військової допомоги США буде пов'язана з ракетами для ППО Patriot, які можуть закінчитися за кілька тижнів.

«Ми будемо адаптуватися, але питання в тому, скільки ще людей і які території ми втратимо при цьому», — наголосив чиновник.

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Військовослужбовці на передовій відзначили важливу роль безпілотників у стримуванні російських атак, а також життєво важливу потребу в зенітних ракетах, які постачають американці.

«Наше слабке місце — це зенітні ракети для ППО Patriot, — сказав Єгор Фірсов, головний сержант ударного взводу БПЛА. — Навіть ми, військові, хотіли б, щоб наші сім'ї, наші тили були максимально захищені, коли ми несемо службу на передовій. Вісімдесят відсотків усіх руйнувань, від танка до ворожого бліндажа, здійснюється безпілотниками. Тому, звичайно, у нас є шанс вижити разом з Європою».

А Сергій Філімонов, командир 108-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі», який вже дев'ять місяців воює під Покровськом, сказав: «Американська підтримка має вирішальне значення для захисту неба, а фінансова допомога впливає на економіку й моральний дух суспільства, що також важливо для фронту».

Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку британського аналітика, пауза у військовій допомозі США спонукає путіна вимагати більше.

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