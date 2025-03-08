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У Києві значно погіршилася якість повітря: що говорять в КМДА

13:08 8 березня 2025
Повітря в Києві забруднене через пожежі в екосистемі. Фото Pixabay

У Києві знов спостерігається погіршення стану повітря з високим рівнем забрудненості.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА) та ймовірною причиною назвали пожежі в екосистемі на Київщині.

Також додають негативного впливу й метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру. Це сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендовано:

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  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними saveecobot.com, індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря — дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Київ станом на 12:00, 8 березня 2025 року дорівнює 116 — це шкідливий рівень для чутливих груп забруднення атмосферного повітря, який може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Фото www.saveecobot.com

Зазначимо, протягом лютого 2025 року в Україні неодноразово фіксували високі рівні забруднення атмосфери. Найгіршою якість повітря була в деяких великих містах. Так, в середині лютого причиною погіршення якості повітря стала потужна пилова буря.

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Фото Pixabay

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