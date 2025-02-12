На вулицю краще не виходити: в КМДА повідомили про погіршення в столиці стану повітря

Відповідно до попереджень вчених, в столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

«У столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин», — говориться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).



Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості чиновники називають накопичення завислих речовин (пилу). Адже маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

ВІДЕО ДНЯ

«До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум», — рекомендують в адміністрації.

Також киянам радять слідкувати за поточним станом якості повітря в режимі реального часу за посиланням (https://asm.kyivcity.gov.ua/) та в застосунку Київ Цифровий (https://kyiv.digital/start).

РЕКЛАМА

Аналогічний рівень забруднення повітря у Києві спостерігався і восени 2024 року — тоді причиною були пожежі в екосистемі Київської області, а також транскордонний вплив.



РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook