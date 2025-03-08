Кейт Гадсон пояснила, чому не одружується з нареченим: бере приклад зі знаменитих батьків

Все більше зірок Голлівуду на фоні скандальних розлучень не спішать зв'язувати себе тенетами офіційного шлюбу. Акторка Кейт Гадсон зізналася, що може ніколи не вийти заміж за свого нареченого Денні Фуджикаву, попри те, що вони заручені вже понад три роки. Під час виступу на «Шоу Дрю Беррімор» вона поділилася своїми сумнівами щодо шлюбу, заявивши: «Для мене важко укласти договір. Мені подобається моя свобода. Мені подобається поняття свободи».

ВІДЕО ДНЯ

Вона навіть пожартувала, що віддає перевагу ідеї «бути зарученою назавжди», вказуючи на своїх знаменитих батьків Голді Хоун і Курта Рассела, які разом з 1983 року, але ніколи не одружувалися, пише Tribune.

«Вони ніколи не підписували договір. Вони заручені з моїх 7 років», — пояснила Гадсон, підкресливши, що офіційне весілля для неї не є пріоритетом.

Акторка також зізналася, що не відчуває типового хвилювання щодо планування весілля, сказавши: «Все навпаки. Я маю це спланувати. Це буде коштувати стільки грошей, і це просто багато».

РЕКЛАМА

Зірка «Майже знаменитих» почала зустрічатися з Фуджикавою в 2016 році після 15 років дружби. Вони заручилися у 2021 році і мають спільну доньку Рані Роуз, яка народилася у 2018 році.

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

36

Читайте нас у Facebook