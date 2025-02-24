Дженніфер Лопес та Бен Аффлек ніяк не можуть продати свій будинок

Дженніфер Лопес, яка через розлучення та кінопровали почувається розчавленою, була помічена із сліпучою діамантовою каблучкою, коли вона покидала свій нещодавно придбаний особняк за 21 мільйон доларів у Гідден-Хіллз. Зірка перебувала на пасажирському сидінні Cadillac Escalade, одягнена в затишний білий светр із квітковим малюнком, лише через кілька днів після завершення її розлучення з Беном Аффлеком, пише geo.tv.

ВІДЕО ДНЯ

Це сталося, коли Лопес святкувала 17-й день народження своїх близнюків Емме та Макса, яких вона народила у шлюбі з Марком Ентоні.

Джей Ло опублікувала в Instagram чутливий відеоролік із заповітними моментами зі своїми дітьми, підписавши його так: «Сімнадцять. Я люблю вас назавжди», супроводжуючи двома кокосовими емодзі, натякаючи на їхні сімейні прізвиська.

Після розлучення Лопес офіційно оселилась в ексклюзивному районі Гідден-Хіллз, а Аффлек переїхав у будинок за 20 мільйонів доларів у Брентвуді.

РЕКЛАМА

Варто зазначити, що їхній особняк у Беверлі-Хіллз за 61 мільйон доларів, придбаний у 2023 році, все ще залишається на ринку.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес придивляється до нерухомості неподалік від будинку Бена.

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook