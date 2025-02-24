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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек ніяк не можуть продати свій будинок

21:32 24 лютого 2025
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес, яка через розлучення та кінопровали почувається розчавленою, була помічена із сліпучою діамантовою каблучкою, коли вона покидала свій нещодавно придбаний особняк за 21 мільйон доларів у Гідден-Хіллз. Зірка перебувала на пасажирському сидінні Cadillac Escalade, одягнена в затишний білий светр із квітковим малюнком, лише через кілька днів після завершення її розлучення з Беном Аффлеком, пише geo.tv.

Це сталося, коли Лопес святкувала 17-й день народження своїх близнюків Емме та Макса, яких вона народила у шлюбі з Марком Ентоні.

Джей Ло опублікувала в Instagram чутливий відеоролік із заповітними моментами зі своїми дітьми, підписавши його так: «Сімнадцять. Я люблю вас назавжди», супроводжуючи двома кокосовими емодзі, натякаючи на їхні сімейні прізвиська.

Після розлучення Лопес офіційно оселилась в ексклюзивному районі Гідден-Хіллз, а Аффлек переїхав у будинок за 20 мільйонів доларів у Брентвуді.

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Варто зазначити, що їхній особняк у Беверлі-Хіллз за 61 мільйон доларів, придбаний у 2023 році, все ще залишається на ринку.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес придивляється до нерухомості неподалік від будинку Бена.

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